В финском городе Турку произошла ошибка на АЗС и цена на бензин упала до €0,014 за литр. Такая цена продержалась с 9 вечера до 6 утра.
Один из финнов не растерялся и сразу же заправил себе ТОННУ БЕНЗИНА.
В финском городе Турку произошла ошибка на АЗС и цена на бензин упала до €0,014 за литр. Такая цена продержалась с 9 вечера до 6 утра.
С точки зрения Закона - ничего не нарушил.
Какую цену обозначили - по такой и купил.
Впрочем, такое не везде.
У нас бы за это нашли, отобрали, и ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Патамушта НЕХЕР ОБИЖАТЬ БЕДНЫХ НЕФТЯНИКОВ
Какую фабулу возбуждения бы придумали ?
Легко.
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
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Снизил ставку.
Думаю, не мне одному.
Вкладчикам всей страны (предполагаю).
скорее всего уменьшение процентной ставки банком в одностороннем порядке присутствует в договоре. только вот сам договор полностью читать как то влом и поэтому подписываютя все листы автоматом.
В суде М-Видео точно проиграл бы + выплатит неустойку и штраф
Это все знают