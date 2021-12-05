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Заправил себе тонну бензина

Заправил себе тонну бензина (1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 14:26
Сообщество : Автомир
Метки: бензин   тонна   цена   

В финском городе Турку произошла ошибка на АЗС и цена на бензин упала до €0,014 за литр. Такая цена продержалась с 9 вечера до 6 утра.
Один из финнов не растерялся и сразу же заправил себе ТОННУ БЕНЗИНА.

Vladimir

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Метки: бензин   тонна   цена   
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36k
kalinser 2 часа назад
Ой,не финн это был
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1k
Андрей Ы. Полчаса назад
Ценник это публичная оферта. Если продавец по ошибке укажет не ту цену, которая предполагалась, то покупатель вправе требовать от продавца продать ему товар именно по этой ошибочной цене.
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81k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Красавец.
С точки зрения Закона - ничего не нарушил.
Какую цену обозначили - по такой и купил.
Впрочем, такое не везде.
У нас бы за это нашли, отобрали, и ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Патамушта НЕХЕР ОБИЖАТЬ БЕДНЫХ НЕФТЯНИКОВ
Какую фабулу возбуждения бы придумали ?
Легко.
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

.
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122
Филипп Преображенский Броненосец Потелкам Час назад
А отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги не ? Тут уж никто не отопрется. Вы товар даже не получили, в чем проблемы ? Темните вы что-то, и на М-видео пургу гоните. Много раз так приходилось деньги возвращать, и проблем не было.
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