Доска победила водителя погрузчика

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Водитель погрузчика заметил, что у поддона отваливается доска и попытался от неё избавиться. В какой-то момент у доски кончилось терпение.
Тот самый момент, когда доска умнее мужика...
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