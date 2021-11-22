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Доска победила водителя погрузчика

Доска победила водителя погрузчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   доска   поддон   прикол   просшествие   удар   
2319
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Водитель погрузчика заметил, что у поддона отваливается доска и попытался от неё избавиться. В какой-то момент у доски кончилось терпение.
Тот самый момент, когда доска умнее мужика...

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Метки: Юмор   видео   доска   поддон   прикол   просшествие   удар   
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12  комментариев
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8k
Кенвуд 2 часа назад
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2k
dolmat21093 Полчаса назад
Если на том конце были гвозди - минус лицо!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
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4k
Владимир 38 минут назад
по ходу бездельник,если бы доска не дала сдачи,он бы до обеда её пинал,потом пообедал и дальше бы продолжил.
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43k
SinigamiRuuk 43 минуты назад
А был бы в каске, залез бы под палетту;)
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1k
max 55 минут назад
С гвоздями!!! Ух, хорошо вошла
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10k
myymoo Час назад
Хороший жирный лещ, зато сразу успокоился, заплакал и вернулся в погрузчик
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2k
Frank Borman Час назад
Если человек идиот, то это надолго.
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5k
samsr Час назад
Гы, тюлень
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87
Vad Час назад
восстание пиломатериалов
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11k
Valiko Час назад
если ему доска наваляла, представляю как его может уделать погрузчик
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
мозгов нет сотрясения не будет.
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