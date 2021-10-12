Сцена освобождения заложника с необычного ракурса

Преступника заметили люди из соседнего здания и поспешили вызвать полицию.



Заложника держали в плену около четырех часов, а штурм начали после того, как преступник приставил пистолет к голове потерпевшего. Злоумышленник был тяжело ранен и скончался по пути в больницу.