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Сцена освобождения заложника с необычного ракурса

Сцена освобождения заложника с необычного ракурса (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 08:50
Сообщество : Криминал
Метки: Лос-Анджелес   видео   заложник   криминал   полиция   сша   
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В Лос-Анджелесе сотрудники полиции провели спецоперацию в одном из небоскребов. Вооружённый преступник захватил заложника и попытался забаррикадироваться в квартире.
Преступника заметили люди из соседнего здания и поспешили вызвать полицию.

Заложника держали в плену около четырех часов, а штурм начали после того, как преступник приставил пистолет к голове потерпевшего. Злоумышленник был тяжело ранен и скончался по пути в больницу.

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Метки: Лос-Анджелес   видео   заложник   криминал   полиция   сша   
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Добрый 45 минут назад
В чем разница между негром и луком? Когда режешь лук, на глазах выступают слезы.
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