Сцена освобождения заложника с необычного ракурса

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В Лос-Анджелесе сотрудники полиции провели спецоперацию в одном из небоскребов. Вооружённый преступник захватил заложника и попытался забаррикадироваться в квартире.
Преступника заметили люди из соседнего здания и поспешили вызвать полицию.
Заложника держали в плену около четырех часов, а штурм начали после того, как преступник приставил пистолет к голове потерпевшего. Злоумышленник был тяжело ранен и скончался по пути в больницу.
Заложника держали в плену около четырех часов, а штурм начали после того, как преступник приставил пистолет к голове потерпевшего. Злоумышленник был тяжело ранен и скончался по пути в больницу.
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