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Основано на реальных событиях: известные фильмы-ужасов

Основано на реальных событиях: известные фильмы-ужасов (1 фото + 8 видео)

Автор:
13 сентября 2021 18:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   жизнь   кино   мистика   режиссеры   триллер   ужасы   фильмы   
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Когда мы усаживаемся, чтобы посмотреть страшный фильм, то внутренне готовы к тому, что будут ужасные крики, мурашки, нагнетание и люди, которые в заброшенном доме зачем-то ходят по отдельности.

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Метки: актеры   жизнь   кино   мистика   режиссеры   триллер   ужасы   фильмы   
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6  комментариев
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BenderRodriguez 51 минуту назад
А как же Техасская резня бензопилой? Волчья яма?
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zenon 14 минут назад
Очень развлекакательный сайт!
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