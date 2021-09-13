Основано на реальных событиях: известные фильмы-ужасов

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Когда мы усаживаемся, чтобы посмотреть страшный фильм, то внутренне готовы к тому, что будут ужасные крики, мурашки, нагнетание и люди, которые в заброшенном доме зачем-то ходят по отдельности.
Но когда понимаешь, что за сценарием и постановкой стоит реальная история, то становится откровенно не по себе. Жизнь, порой, круче любого сценария.
"Призраки в Коннектикуте" (2009)
Семья Снедекер в 1986 году переезжает в штат Коннектикут, в город Саусингтон, чтобы быть поближе к сыну, который проходит курс химиотерапии. И только после переезда выяснилось, что раньше дом был похоронным бюро.
По словам семьи паранормальные явления, которые происходили в доме, были просто ужасающими и даже наносили травмы жильцам. Вскоре в доме появились исследователи потусторонних сил, Эд и Лорейн Уоррен, но не нашли ничего особенного. В фильме показали, что в стенах дома происходили захоронения, но в реальности этого не было.
По словам семьи паранормальные явления, которые происходили в доме, были просто ужасающими и даже наносили травмы жильцам. Вскоре в доме появились исследователи потусторонних сил, Эд и Лорейн Уоррен, но не нашли ничего особенного. В фильме показали, что в стенах дома происходили захоронения, но в реальности этого не было.
"Крик" (1996)
Также известный фильм о "гейнсвиллском потрошителе". Его звали Дэнни Роллинг, который убил восемь человек.
"Незнакомцы" (2008)
Брайан Бертино, режиссер фильма, рассказал, что сюжет для фильма, где на семью нападает трое неизвестных в масках, он взял из собственного детства. В его дом постучала девушка с вопросом о ком-то, кто в нем вообще не жил. После выяснилось, что она была наводчицей в местной банде. В случае с Брайаном все обошлось, однако он дополнил картину сюжетами реальных ограблений и получился хороший и жуткий сюжет.
"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005)
Эта история о немецкой девочке, по имени Аннелиза Мишель, которая, как утверждали СМИ, страдала от демонических припадков. Все происходило в 60-х и закончилось довольно трагически... Девочка скончалась в результате обряда экзорцизма, что проводили два священника, при помощи родителей Аннелизы.
В фильме сделали попытку подвести под научную базу поведение "бесноватой": она причиняла себе боль, говорила на разных языках, ела жуков. В конце фильма, кстати, можно услышать реальные звуки с сеанса экзорцизма, что служило доказательством того, что родители и священники не выдумали "демонов".
В фильме сделали попытку подвести под научную базу поведение "бесноватой": она причиняла себе боль, говорила на разных языках, ела жуков. В конце фильма, кстати, можно услышать реальные звуки с сеанса экзорцизма, что служило доказательством того, что родители и священники не выдумали "демонов".
"Ужасы Амитивилля" (1979)
Фильму уже 30 лет и он до сих пор в золотой коллекции самых страшных фильмов за всю историю кинематографа. Кэти и Джордж Лутц вместе с детьми в 1975 году перебрались в дом 112 на Оушен-авеню. За год до их переезда там произошло массовое убийство. И меньше чем через месяц им пришлось быстро покинуть дом, так как, по их словам, их преследовали потусторонние силы.
Именно их рассказ послужил основой для написания книги в 1977 году, а потом и съемок фильма.
Именно их рассказ послужил основой для написания книги в 1977 году, а потом и съемок фильма.
"Тихий дом" (2011)
В фильме рассказывается о женщине, которая столкнулась с потусторонними силами, находясь запертой в своем доме. Режиссеры Крис Кентис и Лаура Лоу сообщали, что в настоящей истории не хватает некоторых деталей, но она совершенно точно произошла в Уругвае за несколько лет до съемок кино.
"Девушка в подвале" (2021)
Это не классический фильм ужасов, а больше психологический триллер, основанный на реальных событиях. В фильме ее осовременили, но суть остается той же: чрезмерно заботливый властный отец, пекущийся о своей дочери запирает ее в подвале своего дома.
20 лет (а в реальности 23 года и 7 месяцев) девушка провела в подвале. Ее мать и сестра наверху сходят с ума, не в силах смириться с потерей и лишь одна случайность помогает ей спастись. При просмотре стоит приготовиться к по-настоящему ужасным кадрам и постоянно помнить, что все это (только в реальности было еще хуже) происходило на самом деле.
20 лет (а в реальности 23 года и 7 месяцев) девушка провела в подвале. Ее мать и сестра наверху сходят с ума, не в силах смириться с потерей и лишь одна случайность помогает ей спастись. При просмотре стоит приготовиться к по-настоящему ужасным кадрам и постоянно помнить, что все это (только в реальности было еще хуже) происходило на самом деле.
"Американское преступление" (2007)
Также триллер о том, что происходило в конце 60-х в США. Фильм снят по полицейским протоколам, а от женщины, исполняющей главную роль, просто мурашки по коже. В ленту, по этическим соображениям, не вошло достаточно многое, что происходило с девочкой-подростком, которая жила в семье Гертруды Баничевски...
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