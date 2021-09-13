Основано на реальных событиях: известные фильмы-ужасов

Это не классический фильм ужасов, а больше психологический триллер, основанный на реальных событиях. В фильме ее осовременили, но суть остается той же: чрезмерно заботливый властный отец, пекущийся о своей дочери запирает ее в подвале своего дома. 20 лет (а в реальности 23 года и 7 месяцев) девушка провела в подвале. Ее мать и сестра наверху сходят с ума, не в силах смириться с потерей и лишь одна случайность помогает ей спастись. При просмотре стоит приготовиться к по-настоящему ужасным кадрам и постоянно помнить, что все это (только в реальности было еще хуже) происходило на самом деле.

2021-09-13T18:00:39+03:00