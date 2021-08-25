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"Солнышко" на качелях

"Солнышко" на качелях (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 09:10
Метки: видео   качели   солнышко   экстремал   экстрим   
3417
1
1
Тот самый момент, когда катается один, а ладошки потеют у всех остальных. А ведь мог и не удержаться!
А вы катались в детстве солнышком? Если да, то расскажите сколько оборотов могли сделать подряд.

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Метки: видео   качели   солнышко   экстремал   экстрим   
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7k
insaider 8 часов назад
Думал зацепит не зацепит провода.
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7k
Лещ 3 часа назад
Пока видео смотрел, аж подташнивать начало))
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1k
Александр 4 часа назад
У нас были качели с петлями приваренными к трубе-перекладине и были такие, но поменьше высотой метра 2-2.2. Вот на них некоторые делали солнышко. Самое сложное было не раскрутится, а удержать прижатыми ноги к скамейке, приходилось руками и всем телом отжиматься от поручней. Уже в пионерском лагере был экземпляр, как у лётчиков-космонавтов, там ботинки ремнями пристёгивались, можно делать солнышко во всё удовольствие...
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28k
Aleks 5 часов назад
Качели в СССР были приварены на петли, не допускающие солнышка. Иначе последствия были бы страшные.... Мы играли в "кто дальше прыгнет с качели". Тоже так себе по безопасности
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20k
Mike Miller 5 часов назад
У нас таких качелей не было. Уже вешали на приваренные к верхней перекладине-трубе петли.
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7k
Bely 5 часов назад
развлекались как могли. особо ничего страшного в этом нет. главное не спиной, передом первый оборот сделать. у нас ещё и широкая качелька была. ноги умещались в длину лавки. кто-то садился, а остальные крутили с двух сторон. вот там ощущения были
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3k
Deniss 6 часов назад
DESPERADO
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1k
anatolis 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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510
Mihhail Mishin 6 часов назад
Вроде на спортивные качели похоже. Слабовато тренировка по киикингу проходит. Как-то на соревнования попал, так там было что посмотреть!
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36k
Олег 7 часов назад
ноги ремнями фиксировали и крутили всем двором. Не было у нас интернетов, развлекались как могли
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9k
Rihovich 7 часов назад
Что-то прям ностальгнул...
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−13
Шурман 7 часов назад
У нас в детстве на стадионе такие были , правда вот вокруг них было много песка , мы и солнышко на них крутили и спрыгивали с них .
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1k
Matrix 8 часов назад
мне показалось что у него ноги пристёгнуты. На видео какие-то ленты в районе стоп видны.
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12k
Юрий Николаевич 8 часов назад
В студенческие годы шли группой на стадион, физкультура там была, и в одном дворе обнаружили похожие качели. Решил на качелях "солнышко" крутануть, (на турнике запросто крутил). Раскачиваются быстро и когда набираешь обороты то ощущения как в невесомости. Даже слегка голова закружилась. Но удивительное произошло на земле, одногрупницу Юлю, которая за мной наблюдала, стошнило.
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270
bobobo 8 часов назад
Специально для таких дебилов ограничители ставят.
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270
bobobo Юрий Николаевич 8 часов назад
Тогда беру свои слова обратно.
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