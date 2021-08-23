Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» продемонстрирован образец первого бюджетного компьютера, в основу которого положен российский процессор «Эльбрус-2С3».
Система разработана при участии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» концерна «Автоматика», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Утверждается, что это первый ПК на платформе «Эльбрус», ориентированный на нижний ценовой сегмент.
Задействованный процессор имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Говорится о поддержке программного интерфейса OpenGL. Компьютер способен выводить изображение одновременно на три монитора с разрешением до 4К. Поддерживается работа с российскими операционными системами.
«Он [компьютер] имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счёт наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры Эльбрус. Процессор "Эльбрус" создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях. Решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищённой IT-инфраструктуры для обеспечения надёжного хранения информации», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день производитель предлагает инженерные образцы референсных материнских плат с процессором «Эльбрус-2С3» для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств. О сроках начала продаж пока ничего не сообщается. Цена также не уточняется.
Задействованный процессор имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Говорится о поддержке программного интерфейса OpenGL. Компьютер способен выводить изображение одновременно на три монитора с разрешением до 4К. Поддерживается работа с российскими операционными системами.
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«Он [компьютер] имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счёт наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры Эльбрус. Процессор "Эльбрус" создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях. Решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищённой IT-инфраструктуры для обеспечения надёжного хранения информации», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день производитель предлагает инженерные образцы референсных материнских плат с процессором «Эльбрус-2С3» для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств. О сроках начала продаж пока ничего не сообщается. Цена также не уточняется.
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дополню новость:
вот видео от известного( в узких и неочень кругах) техно-ретро блогера - Дмитрия Бачило
вот видео от известного( в узких и неочень кругах) техно-ретро блогера - Дмитрия Бачило
Авторский пост
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Анекдот
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смотрит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался бык-американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики… Он ламповый…
2. Что в этих компах ещё российского?
И главное что такое "российские операционные системы" которые он поддерживает? Я что-то пропустил в этой жизни? Линукс что ли?