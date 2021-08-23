Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

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Система разработана при участии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» концерна «Автоматика», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Утверждается, что это первый ПК на платформе «Эльбрус», ориентированный на нижний ценовой сегмент.Задействованный процессор имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Говорится о поддержке программного интерфейса OpenGL. Компьютер способен выводить изображение одновременно на три монитора с разрешением до 4К. Поддерживается работа с российскими операционными системами.«Он [компьютер] имеет оптимальный баланс вычислительной мощности и цены, стойкость к кибератакам за счёт наличия технологии безопасных вычислений и особой российской архитектуры Эльбрус. Процессор "Эльбрус" создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях. Решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищённой IT-инфраструктуры для обеспечения надёжного хранения информации», — говорится в сообщении.На сегодняшний день производитель предлагает инженерные образцы референсных материнских плат с процессором «Эльбрус-2С3» для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств. О сроках начала продаж пока ничего не сообщается. Цена также не уточняется.