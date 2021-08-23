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Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре «Эльбрус»

Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре «Эльбрус» (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 14:21
Метки: нашпк   факты   эльбрус   
726
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На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» продемонстрирован образец первого бюджетного компьютера, в основу которого положен российский процессор «Эльбрус-2С3».

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5k
Bartello Час назад
Не мог удержаться)))
Анекдот
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смотрит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался бык-американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики… Он ламповый…
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6k
klop 3 минуты назад
Надо было ещё видеокартами заниматься, сейчас бы на майнерах денег собрали.
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−79
Сэм Кузьмин 6 минут назад
очередное российское говно, также , как и автомобили Лада
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4k
tamin 22 минуты назад
Ребята молодцы. Нет, абсолютно серьёзно очень неплохое решение. Если бы он имел потребителя в кол-ве млрд. Человек, то сильно бы был дешевле. Но есть вполне себе объективная проблема. Нет, собирается он у нас и действительно российский практически....но полупроводники не наши. Технология эта базовая и требует модернизации химической промышленности в частности. И есть понимание, что вряд ли мы сами сделаем эту историю в обозримом будущем. Так же как харды вообще делают 2 или 3 компании в мире. Но полностью российский-это 100% миф. Так же как нет 100% китайского или 100% американского.
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28k
Fat Lynx 55 минут назад
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32k
Опаньки 57 минут назад
Я понял, игра слов!! Бюджетный - значит сделанный на деньги бюджета ?
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1k
Лёха Час назад
1. "Российские" процессоры делают,как обычно,в Китае?
2. Что в этих компах ещё российского?
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хоть и отстают, все равно молодцы, без своих процессоров стране будет тяжело обороноспособность обеспечивать
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"бюджетный" компьютер . сколько стоит ? где цена , и по чьему бюджету измеряли .
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
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11k
Михалыч 2 часа назад
Ну вот пусть все за гос и муниципальные средства берут своего производства. Им для офисных нужд- за глаза хватит мощности.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
А сколько стоит этот бюджетный комп на двухЪядернике 2 ГГц?

И главное что такое "российские операционные системы" которые он поддерживает? Я что-то пропустил в этой жизни?
Линукс что ли?
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401
vmsoroka 2 часа назад
Они его каждый год представляю.... уже лет 5 как минимум....
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13k
куджо 2 часа назад
А видюх то нет все равно..
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kotovski

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