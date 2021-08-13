Белуха игриво пугает людей в океанариуме

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Булуха, живущая в самом крупном океанариуме штата Коннектикут, скучает в аквариуме и пытается всячески себя развлечь. Кит, пытаясь напугать детей, открывает пасть, а малыши с визгом отскакивают от стекла.
Авторский пост
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