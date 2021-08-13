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Белуха игриво пугает людей в океанариуме

Белуха игриво пугает людей в океанариуме (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   белуха   видео   животные   кит   океанариум   прикол   
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Булуха, живущая в самом крупном океанариуме штата Коннектикут, скучает в аквариуме и пытается всячески себя развлечь. Кит, пытаясь напугать детей, открывает пасть, а малыши с визгом отскакивают от стекла.

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Метки: Юмор   белуха   видео   животные   кит   океанариум   прикол   
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1  комментарий
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rider2 Полчаса назад
Грустная история, что происходит, когда человек вмешивается в природу.
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