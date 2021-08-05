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Впечатляющая тренировка цирковых акробатов

Впечатляющая тренировка цирковых акробатов (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 12:57
Метки: акробат   акробатика   видео   интересно   тренировка   цирк   
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Одним из любимых многими цирковых жанров является акробатика. Взгляните, как выглядит вполне будничная тренировка цирковых акробатов, способная удивить обычного и неподготовленного человека.

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Метки: акробат   акробатика   видео   интересно   тренировка   цирк   
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