Впечатляющая тренировка цирковых акробатов

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Одним из любимых многими цирковых жанров является акробатика. Взгляните, как выглядит вполне будничная тренировка цирковых акробатов, способная удивить обычного и неподготовленного человека.
Тренировка акробатов, способная удивить. Особенно впечатляет финал.
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Метки: акробат акробатика видео интересно тренировка цирк
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