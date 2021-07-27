Почему российский лес уходит на экспорт

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Мужчина в простой и доходчивой форме объяснил, почему огромная часть российского леса продается другим государствам, а нам, чаще всего, остаются лишь стружка и опилки.
Суровая правда жизни.
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Западные специалисты пришли к выводу, что российские леса "растут и процветают". С 1988 года биомасса лесов увеличилась на 40 процентов, также леса на 47 процентов стали больше поглощать углерода. Российские леса разрастаются и положительно влияют на климат.
Западные специалисты пришли к выводу, что российские леса "растут и процветают". С 1988 года биомасса лесов увеличилась на 40 процентов, также леса на 47 процентов стали больше поглощать углерода. Российские леса разрастаются и положительно влияют на климат. При получении данных специалисты опирались на информацию Национального лесного реестра России, а также на данные из Глобальной системы наблюдения за лесами. Статью о русском лесе также опубликовали не где-нибудь, а в авторитетном британском журнале Nature.
В идеале, если будет спрос на конечный продукт внутри страны, эти же люди из ролика заработают и вложат деньги в производство внутри РФ. И не потому что они патриоты, а потому что хотят заработать.
А так да, 1,5 миллиарда людей - рынок колоссальный.