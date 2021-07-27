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Почему российский лес уходит на экспорт

Почему российский лес уходит на экспорт (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 09:25
Метки: Россия   видео   дерево   древесина   лес   экспорт   
512
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Мужчина в простой и доходчивой форме объяснил, почему огромная часть российского леса продается другим государствам, а нам, чаще всего, остаются лишь стружка и опилки.

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Метки: Россия   видео   дерево   древесина   лес   экспорт   
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596
RRR69rus 48 минут назад
Очередная бяда подкралась к "всепропальщикам" и снова оттуда, откуда не ждали. подкралась к "шатателям режима" со стороны западных экспертов, изучивших состояние лесов на планете. По их оценке именно российские леса спасают землю от катастрофических климатических изменений, поскольку площадь российских лесов растет и они поглощают все больше углерода. А назвала русские леса спасением не "путинская пропаганда", а самые что ни есть "светлоликие" европейцы.
Западные специалисты пришли к выводу, что российские леса "растут и процветают". С 1988 года биомасса лесов увеличилась на 40 процентов, также леса на 47 процентов стали больше поглощать углерода. Российские леса разрастаются и положительно влияют на климат.
Западные специалисты пришли к выводу, что российские леса "растут и процветают". С 1988 года биомасса лесов увеличилась на 40 процентов, также леса на 47 процентов стали больше поглощать углерода. Российские леса разрастаются и положительно влияют на климат. При получении данных специалисты опирались на информацию Национального лесного реестра России, а также на данные из Глобальной системы наблюдения за лесами. Статью о русском лесе также опубликовали не где-нибудь, а в авторитетном британском журнале Nature.
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31k
Григорий 15 минут назад
Думаю, и в России не проблема найти кредит под 2-3%. Только не в рублях)
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
з@еб@ли страну продавать! нихера еще не вырастили, но навариться на сырье считают своим долгом
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Андрей 37 минут назад
На зато ракеты то какие! Танки тоже красивые умеем! Что еще людям для счастья надо?
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65k
Варакин Алексей 42 минуты назад
Мы свои рынки сбыта отдали даром ,теперь удивляемся ,что от нас берут только сырье.
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381
Alexandr F Час назад
Сейчас нам тут расскажут, что на самом деле РФ не страна третьего мира
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935
Евгений Час назад
Печальная ситуация....
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