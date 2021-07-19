Веселые дорожники помогли незадачливой девушке

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Лунная дорожка - через битум
Убедительная просьба не обращать внимания на "ашипки" в надписях. Для авторов ролика русский язык - не родной, орфографию в ихних школах не учили...
Авторский пост
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Рабочий ходит вокруг неё в таких же шлепках. Что рабочих ботинков не выдают что ли? В Германии к работе не допустят без защитной обуви. Даже если ты паяльником тыкаешь в платы....
Девка просто хотела чтоб её отодрали.