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Веселые дорожники помогли незадачливой девушке

Веселые дорожники помогли незадачливой девушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 13:50
Метки: дорога   музыка   танцы   
1511
1
1
Лунная дорожка - через битум

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Метки: дорога   музыка   танцы   
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13  комментариев
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89k
сапер Водичка 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Кенвуд 15 минут назад
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6k
grimmsan 40 минут назад
а по началу видео будто срет сидит на лопату))) есть такой прикол)
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Че она вообще там делала??))
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99
Дмитрий Карнаухов Лесли 🥰 2 часа назад
У вас в городе никогда асфальт не освежали ? Когда на дороге ещё эта "мазута" разбрызгана и липнет к подмётке. А у девчонки сланцы вовсе приклеились видимо.
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2k
Кто я! а кто ты такой? 2 часа назад
да насяльника, мы ее спасать и она теперь жить здесь
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Хорошо зафиксировання в асфальте девушка, в предварительных ласках не нуждается.
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817
Елена Захарова 3 часа назад
Я как то раз точно так же оставила обувь на дороге. Центр города, всю дорогу залили битумом примерно на километр вверх и вниз, жара +35. Вариантов просто не было, что бы перейти в другом месте. Я хоть ладно, свою обувь отодрала, но там было столько прилипших оторванных подошв....
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159
⛔ Александр ⛔ 3 часа назад
Оператору Оскара.

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46k
Albert GER 4 часа назад
Что-то тут не так.
Рабочий ходит вокруг неё в таких же шлепках. Что рабочих ботинков не выдают что ли? В Германии к работе не допустят без защитной обуви. Даже если ты паяльником тыкаешь в платы....
Девка просто хотела чтоб её отодрали.
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5k
Алексей 4 часа назад
Перевелись уже авторы кликбейтных заголовков - Два гастарбайтера отодрали девушку прямо посреди дороги под песню Майкла Джексона. Смотреть без регистрации и смс. И просмотров было бы не в пример больше.
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38k
dima423 4 часа назад
ну так и писали бы на своем, если русский не родной))
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