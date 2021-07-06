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Парень поднял настроение сотрудникам МЧС

Парень поднял настроение сотрудникам МЧС (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 09:12
Метки: видео   еда   мчс   позитив   спасатели   якутск   
485
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Порой нужно не так уж и много средств и времени, чтобы поднять людям настроение. Автор видео купил несколько шоколадных батончиков и раздал их своим коллегам.

Источник:

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Метки: видео   еда   мчс   позитив   спасатели   якутск   
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67k
Пётровыч Полчаса назад
Мужики работают. Похвала мужикам!
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1k
Lefterov Минуту назад
добрый видосик)))
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55k
pynh Час назад
Круто. Показал как легко можно перетравить мчсников при желании...
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37k
dima423 2 часа назад
реклама сникерса чтоль?)
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