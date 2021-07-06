Парень поднял настроение сотрудникам МЧС

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Порой нужно не так уж и много средств и времени, чтобы поднять людям настроение. Автор видео купил несколько шоколадных батончиков и раздал их своим коллегам.
Счастье в мелочах.
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