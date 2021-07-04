"Ми тэбя найдем, блэ!"

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Парня даже не задержали.
Нарушил закон, отвечай. И оправдываться потом не надо будет.
Автору ролика Михаилу, отдельное спасибо.
Тем более, что 90-е у многих ещё в памяти вполне свежи
Причем приведение мною в пример сотрудника "при исполнении", обусловлено не его должностным положением или выполнением должностных функций - например пресечением преступления, а наличием огнестрела.
Т.е. сотрудник "шел по улице", его стрельнули - он применил табельное.
Почему гражданское лицо, при тех же равных условиях, становится виновным?