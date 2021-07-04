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"Ми тэбя найдем, блэ!"

"Ми тэбя найдем, блэ!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 21:51
Метки: азербайджанцы   диаспора   разборки   самооборона с оружием   
956
1
1
Мужчина, спасший семью, может сесть за самооборону.

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Метки: азербайджанцы   диаспора   разборки   самооборона с оружием   
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3k
Палыч 2 часа назад
мужику удачи,а с черножопыми овцее.бами власть нынешняя ничего решать не будет, к сожалению. Не выгодно им это.Пока сами русские не начнут толпами собираться и херачить черножопых ни чего не поменяется.
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11k
Михалыч 8 минут назад
Мужик защитил семью. Наградить! Наглых черноопых - в биомусор!
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756
Довер Иванович 49 минут назад
[мат].
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216
Feropont 50 минут назад
На днях, в Техасе, чуваг черножопого хруста на дороге пристрелил.
Парня даже не задержали.
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16k
Dr.CrAzY 53 минуты назад
Сейчас главное видео распространять - чтобы не сделали как удобно!
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5k
Александр Зотов Час назад
ну-с, ещё раз повторюсь, если правоохранительные не начнут решать такие вопросы объективно и в пользу обороняющихся граждан, рано или поздно граждане начнут самостоятельно устранять угрозу. Быстро и жестоко. И отнюдь не сбором петиций.
Тем более, что 90-е у многих ещё в памяти вполне свежи
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3k
Димка Смола/67 Час назад
За семью лягу или положу, но отстаю!!!
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5k
Ya Час назад
А я в таких случаях вспоминаю не фильм "Завод", а диалог в трамвае из фильма "Брат".
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13k
Алексей Час назад
Прикол в том, что произойди такая ситуация с сотрудником полиции при исполнении (выстрел из травмата в живот), то применение им огнестрела было бы полностью оправдано.
Причем приведение мною в пример сотрудника "при исполнении", обусловлено не его должностным положением или выполнением должностных функций - например пресечением преступления, а наличием огнестрела.
Т.е. сотрудник "шел по улице", его стрельнули - он применил табельное.
Почему гражданское лицо, при тех же равных условиях, становится виновным?
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122
Шурман Час назад
Бельгия 6 июня 21:00 , ты слишььь я чеченец и мне пох , ну ок послал , второй день звонки , 3тий день звонки достали честно , в пятницу не вытерпел встретились начался махач я был один их 4 , суббота заява и помог местный мент друган мы с ним рыбачим по выходным , все тишина и спокойствие , через 9 дней звонит жена того кто наезжал просит забрать заявление потому что им теперь не дадут гражданство я сказал так , когда ваш муж пытался меня убить и угрожал моим детям и моей жене это нормально теперь не нойте , судя по звукам телефон она разбила .
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122
Шурман GoInDown Полчаса назад
[мат] не [мат] а вот такие вот люди попадаются раз в 2-3 недели . Вот и работай потом , нервы тоже не железные , в среду прооперировали кисту вырезали .
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885
GoInDown Час назад
Ой ду...к, сядет просто и все. Мозгов нет, считай калека.
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992
Вано 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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