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В Набережных челнах покрасили асфальт к приезду Мишустина

В Набережных челнах покрасили асфальт к приезду Мишустина (1 видео)

Автор:
04 июня 2021 18:56
Метки: Набережные Челны   краска   приезд   

В городе Набережные Челны на заводе КамАЗ к приезду Михаила Мишустина покрасили асфальт на одной из проходных в синий цвет.

Михаил

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Метки: Набережные Челны   краска   приезд   
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620
Константин 4 часа назад
Армейский случай.Приехал как-то генерал-лейтенант в военно- учебную часть с проверкой.Дело было в начале октября и природа уже вовсю окрашивала зелень в желто-оранжевые цвета.А теперь представьте реакцию генерала,из осеннего города он вдруг попал в лето,причём вся трава и листва одного цвета,он с озадаченым видом подходит к ближайшему дереву,видит покрашеные листья и в недоумении повернувшись к встречающим спрашивает - Зачем,чья идея? Не получив внятного ответа,он скорее прорычал чем сказал - Командный состав,строится! И он их имел,сначала морально, потом по физ-подготовке с полной выкладкой, были и бронижилеты и потивогазы и ОЗК.Подробности рассказывал его водитель,из срочников,а остальное мы (солдаты)видели сами.
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
выслуживается перед барином своим крепостная чернь
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Да задолбали уже со вбросами, то траву красят, то асфальт. А ничего что это вполне обычное нанесение защитного покрытия?
С травой еще проще, там засеивали газон семенами с удобрениями. А какого цвета еще удобрениям быть, как не зеленого? Может красного?
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4k
Sanar 2 часа назад
А что на это скажет курица, которая ДинаГа пиарщица штатная камаза?
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5k
Echo 3 часа назад
Бедные представители власти, их везде преследует запах свежей краски
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27k
АнтонПолднев 3 часа назад
В городе Набережные Челны на заводе КамАЗ к приезду Михаила Мишустина покрасили асфальт на одной из проходных в синий цвет©
И сразу волна негатива. Может премьеру нравится синий цвет. Решили сделать человеку приятное.
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
""Дорожники на сенсационных снимках, с которых начался наш рассказ, наносят так называемое восстанавливающее полимерное покрытие (иногда его называют пропиткой, а процесс нанесения заимствованным из английского языка термином силкоатинг, от sealcoat, что переводится как «защитное покрытие»). Его химический состав основан на акриле, полиуретане или других полимерах, с добавлением поверхностно-активных веществ и минеральных наполнителей. Главная задача такой «краски» повысить сопротивляемость асфальтобетона агрессивным факторам внешней среды, а попутно и устранить мелкие механические дефекты.

Нанесённое в один или два слоя, такое покрытие препятствует проникновению в асфальт влаги (она, замерзая, приводит к появлению трещин), автомобильной и дорожной химии, отрицательно влияющей на срок жизни асфальта (бензин, масла, соль, антигололёдные реагенты), ослабляет влияние экстремальных температур (которые летом заставляют асфальт «плыть», а зимой трескаться), сопротивляется механическим нагрузкам (попросту истиранию под ногами и шинами) и, наконец, оно меньше подвержено выцветанию под действием солнечных лучей.
Такое покрытие пластично, а потому хорошо «излечивает» мелкие трещины и сглаживает небольшие неровности. И поскольку пластичность сохраняется даже после высыхания, оно не крошится и не ломается и, кстати, ничего вредного не выделяет (почему и считается экологически более чистым, чем сам асфальт). Дорога, покрытая полимером, принимает приятный однородный цвет, она выглядит как новая, если не лучше. И это не только радует глаз, но и делает, к примеру, легче различимой дорожную разметку.

Впрочем, самый ценный результат состоит в увеличении срока службы дорожного полотна. Производители полимерных покрытий обещают продление «жизни» дороги минимум втрое, а при регулярном применении (подробнее ниже) и значительно больше. При этом цена такой обработки всегда меньше стоимости новой дороги и даже ямочного ремонта. По расценкам текущего года укладка одного квадратного метра асфальтобетона обходится в сумму от 700 рублей, ямочный ремонт от 550. Цены, впрочем, сильно варьируются в большую сторону: для госзаказов на большие дороги называются цифры более чем в тысячу рублей за «квадрат». Тем хуже для них!

Давайте сравним с полимерным покрытием. 208-литровая бочка концентрата STAR-GREEN стоит 1870 долларов США, то есть порядка 9 долларов за литр. При покупке большими объёмами цена падает до $7/литр (сюда потом ещё нужно добавить воду и песок, что, впрочем, увеличит объём и стоимость полезной смеси незначительно). Наносится такое покрытие из расчёта 0,5 литра на квадратный метр. Таким образом обработка 1 кв. метра обойдётся примерно в 200 рублей.

Российские аналоги несколько дешевле. Так краска для асфальта «Элакор-ПУ Эмаль-2К» продаётся по ценам от 270 рублей за килограмм, на квадратный метр требуется 0,6 кг. Соответственно, покрытие одного квадратного метра дороги обойдётся в 160 рублей. Кроме того, российские покрытия могут наноситься при температуре воздуха близкой к нулю, тогда как импортные требуют сравнительно тёплой погоды.

Таким образом даже с учётом дополнительных расходов (в зависимости от условий может потребоваться предварительное нанесение битумной основы, которая в 10 раз дешевле полимерного покрытия, механической подготовки дорожного полотна, чистки) покрытие полимером оказывается в разы дешевле ремонта и тем более устроения новой дороги.

Применять же его можно практически везде, за исключением сильно нагруженных автодорог: тротуары, спортивные площадки, парки, парковки, подъездные дороги, территории близ коттеджей и многоквартирных домов. Существуют, впрочем, и версии для автодорог с большой нагрузкой, но они требуют нанесения в несколько слоёв.
Методика нанесения проста и не предполагает применения тяжёлой техники. Сначала крупные дефекты полотна заполняются битумным заполнителем, дорога шлифуется и чистится от грязи для лучшего сцепления. Потом распылителем, щёткой или подобными инструментами, наносится само полимерное покрытие. Если асфальт уже растрескался, то в смеси с кварцевым песком. Время высыхания от 30 минут, но прежде чем пустить транспорт, рекомендуется выждать сутки. Не рекомендуется наносить полимер в холодную (ниже +13 Цельсия для импортного, ниже +4 для отечественного) и сырую погоду, а также на грязную поверхность: испортите вид, да и держаться будет не так долго.

Интересно, что полимерные покрытия выпускаются всех цветов радуги, так что дорогу можно сделать веселее или информативней без дополнительной покраски. Кроме того, зимой такое полотно считается более безопасным для пешеходов и транспорта, чем голый асфальтобетон. А ещё специалисты рекомендуют наносить его периодически на протяжении всей жизни дороги: скажем, каждые три года. Это позволяет удержать состояние дороги в классе «хорошее» и «очень хорошее» на протяжении огромного срока вплоть до 20 лет, когда простое асфальтобетонное полотно давно уже потребовало бы замены.""
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81k
Taras Kozalupko 4 часа назад
На моей памяти в армии, перед приездом большого начальства, асфальт от кпп до штаба записдошили гуталином.
Таким, из больших банок, по вещевой службе шёл, его овердох*я было.
Керосином развели, тп ж ёпта! валиками покрасили
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5k
kleyman 4 часа назад
Ну и молодцы, бюджет сэкономили.
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433
Александр 4 часа назад
Асфальт ровный - пусть тренируются в покраске. Другой вопрос, что половина страны такого ровного асфальта уж лет 10 не видела
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3k
Горожанин 4 часа назад
По видео ничего не понятно: где, что, когда? А комментарий можно какой угодно состряпать - Петров и Боширов травят немецкие автобаны Новичком...
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−25
Лучший Друг 4 часа назад
Вы ничего не понимаете! Это инновационная технология - гидропосев асфальта!
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Почему в синий??
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33
Андрей 4 часа назад
Ну тупые ! Хотя это же о Американцах ! Тогда что, умные получается ?
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