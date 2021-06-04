В Набережных челнах покрасили асфальт к приезду Мишустина

В городе Набережные Челны на заводе КамАЗ к приезду Михаила Мишустина покрасили асфальт на одной из проходных в синий цвет.
В городе Набережные Челны на заводе КамАЗ к приезду Михаила Мишустина покрасили асфальт на одной из проходных в синий цвет.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
С травой еще проще, там засеивали газон семенами с удобрениями. А какого цвета еще удобрениям быть, как не зеленого? Может красного?
И сразу волна негатива. Может премьеру нравится синий цвет. Решили сделать человеку приятное.
Нанесённое в один или два слоя, такое покрытие препятствует проникновению в асфальт влаги (она, замерзая, приводит к появлению трещин), автомобильной и дорожной химии, отрицательно влияющей на срок жизни асфальта (бензин, масла, соль, антигололёдные реагенты), ослабляет влияние экстремальных температур (которые летом заставляют асфальт «плыть», а зимой трескаться), сопротивляется механическим нагрузкам (попросту истиранию под ногами и шинами) и, наконец, оно меньше подвержено выцветанию под действием солнечных лучей.
Такое покрытие пластично, а потому хорошо «излечивает» мелкие трещины и сглаживает небольшие неровности. И поскольку пластичность сохраняется даже после высыхания, оно не крошится и не ломается и, кстати, ничего вредного не выделяет (почему и считается экологически более чистым, чем сам асфальт). Дорога, покрытая полимером, принимает приятный однородный цвет, она выглядит как новая, если не лучше. И это не только радует глаз, но и делает, к примеру, легче различимой дорожную разметку.
Впрочем, самый ценный результат состоит в увеличении срока службы дорожного полотна. Производители полимерных покрытий обещают продление «жизни» дороги минимум втрое, а при регулярном применении (подробнее ниже) и значительно больше. При этом цена такой обработки всегда меньше стоимости новой дороги и даже ямочного ремонта. По расценкам текущего года укладка одного квадратного метра асфальтобетона обходится в сумму от 700 рублей, ямочный ремонт от 550. Цены, впрочем, сильно варьируются в большую сторону: для госзаказов на большие дороги называются цифры более чем в тысячу рублей за «квадрат». Тем хуже для них!
Давайте сравним с полимерным покрытием. 208-литровая бочка концентрата STAR-GREEN стоит 1870 долларов США, то есть порядка 9 долларов за литр. При покупке большими объёмами цена падает до $7/литр (сюда потом ещё нужно добавить воду и песок, что, впрочем, увеличит объём и стоимость полезной смеси незначительно). Наносится такое покрытие из расчёта 0,5 литра на квадратный метр. Таким образом обработка 1 кв. метра обойдётся примерно в 200 рублей.
Российские аналоги несколько дешевле. Так краска для асфальта «Элакор-ПУ Эмаль-2К» продаётся по ценам от 270 рублей за килограмм, на квадратный метр требуется 0,6 кг. Соответственно, покрытие одного квадратного метра дороги обойдётся в 160 рублей. Кроме того, российские покрытия могут наноситься при температуре воздуха близкой к нулю, тогда как импортные требуют сравнительно тёплой погоды.
Таким образом даже с учётом дополнительных расходов (в зависимости от условий может потребоваться предварительное нанесение битумной основы, которая в 10 раз дешевле полимерного покрытия, механической подготовки дорожного полотна, чистки) покрытие полимером оказывается в разы дешевле ремонта и тем более устроения новой дороги.
Применять же его можно практически везде, за исключением сильно нагруженных автодорог: тротуары, спортивные площадки, парки, парковки, подъездные дороги, территории близ коттеджей и многоквартирных домов. Существуют, впрочем, и версии для автодорог с большой нагрузкой, но они требуют нанесения в несколько слоёв.
Методика нанесения проста и не предполагает применения тяжёлой техники. Сначала крупные дефекты полотна заполняются битумным заполнителем, дорога шлифуется и чистится от грязи для лучшего сцепления. Потом распылителем, щёткой или подобными инструментами, наносится само полимерное покрытие. Если асфальт уже растрескался, то в смеси с кварцевым песком. Время высыхания от 30 минут, но прежде чем пустить транспорт, рекомендуется выждать сутки. Не рекомендуется наносить полимер в холодную (ниже +13 Цельсия для импортного, ниже +4 для отечественного) и сырую погоду, а также на грязную поверхность: испортите вид, да и держаться будет не так долго.
Интересно, что полимерные покрытия выпускаются всех цветов радуги, так что дорогу можно сделать веселее или информативней без дополнительной покраски. Кроме того, зимой такое полотно считается более безопасным для пешеходов и транспорта, чем голый асфальтобетон. А ещё специалисты рекомендуют наносить его периодически на протяжении всей жизни дороги: скажем, каждые три года. Это позволяет удержать состояние дороги в классе «хорошее» и «очень хорошее» на протяжении огромного срока вплоть до 20 лет, когда простое асфальтобетонное полотно давно уже потребовало бы замены.""
Таким, из больших банок, по вещевой службе шёл, его овердох*я было.
Керосином развели, тп ж ёпта! валиками покрасили