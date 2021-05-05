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Стрельба из пузырькомёта

Стрельба из пузырькомёта (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 08:14
Метки: видео   игрушка   мыльные пузыри   пузыри   пулемет   
478
1
1
Забавная детская игрушка, от которой не отказались бы и многие взрослые.

Источник:

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Метки: видео   игрушка   мыльные пузыри   пузыри   пулемет   
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2  комментария
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1k
Sergei 12 минут назад
Может с ссылка имеется?
Друг спрашивает))
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536
Maxc 6 минут назад
Пошёл искать на али)))
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