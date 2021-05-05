Стрельба из пузырькомёта

478
1
1
Забавная детская игрушка, от которой не отказались бы и многие взрослые.
У родителей игрушка скорее всего вызовет одну реакцию: «Почему же у меня такой не было?»
Если хорошо поискать на широко известном китайском сайте, то точно будет.
Если хорошо поискать на широко известном китайском сайте, то точно будет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Так вот они какие, мыльные волшебники. Шоу мыльных пузырей, которое приведет вас в восторг!
- Эффектный трюк с наполненным паром мыльным пузырем
- Собака, которая умеет пускать пузыри по команде
- Замороженные мыльные пузыри
- Не повторять: огненный торнадо в мыльном пузыре
Метки: видео игрушка мыльные пузыри пузыри пулемет
19
Понравилось19
Новости партнёров
Друг спрашивает))