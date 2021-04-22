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Спецоперация по задержанию украинских «наркобаронов» в России

Спецоперация по задержанию украинских «наркобаронов» в России (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 23:23
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: наркотики   спецоперации   фсб   
947
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1
Впечатляющие кадры (ВИДЕО)

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Метки: наркотики   спецоперации   фсб   
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10  комментариев
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15k
Kvadro 6 часов назад
в Сибирь, и до скончания века валить лес, и никакой амнистии
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Light_of_freedom Kvadro 4 часа назад
Нах*й они нам тут нужны? Че помойку нашел?
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7k
Алексей 57 минут назад
Какие в жопу украинские наркобороны?? Автор сам что ли курил?
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8k
MakDag 2 часа назад
Основатели человеческой расы, создатели морей и полей, Пушкина, Рембрандта,Шевченко... Да ,что бы наркотой торговали?!.. Клевета, это все. МАскали, падлы, подложили.
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4k
Иван 3 часа назад
Лошары, вон Голунов в одно лицо лабораторию держал.
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3k
DNK 4 часа назад
МИД устраняет конкурентов
А серьезно - в видео - косой - походу реально дворник...
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4k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Юрьевич 6 часов назад
"Шестеро злоумышленников, в том числе трое граждан Украины, поставили на поток изготовление синтетического наркотика мефедрона в трех лабораториях"

Это вот этот вот укуренный дворник один из 3-х граждан украины который всё это на поток поставил???
Мне почему-то кажется, что истинных организаторов нифига не задержали... и вряд ли они вообще в нашей стране.
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15k
Maks Es 7 часов назад
А где цыгане?
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5k
Сергей Maks Es 4 часа назад
Пляшут с медведем
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