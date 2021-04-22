Спецоперация по задержанию украинских «наркобаронов» в России

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Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России совместно с коллегами из Тульской и Московской областей провели масштабную спецоперацию по задержанию «наркобаронов».Шестеро злоумышленников, в том числе трое граждан Украины, поставили на поток изготовление синтетического наркотика мефедрона в трех лабораториях, которые располагались в частных домовладениях в Заокском районе Тульской области, г. о. Истра и Волоколамском г. о. Московской области.«Наркотики производились с целью последующего сбыта через тайники-закладки с использованием специально созданных интернет-магазинов в теневом сегменте Сети.Установлены роли каждого из соучастников, включая предполагаемого организатора, курьера, химика-лаборанта и фасовщика», — сообщили в ведомстве.В операции по задержанию подозреваемых на территории Тульской области и пяти городских округов Московской области одновременно участвовали свыше 100 бойцов СОБРа и оперативников.Проведено восемь обысков, изъято более 110 кг наркотических средств, более 1,7 тыс. литров исходных химических реактивов (т. н. прекурсоров), а также оборудование, применяемое для изготовления синтетических наркотиков.Также обнаружены банковские карты, средства связи, холодное оружие, поддельные удостоверения сотрудника СК России и помощника депутата Госдумы.«В ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 кг синтетических наркотиков.Вырученные деньги направлялись на финансирование преступной деятельности и ее расширение, а также покупку дорогостоящей недвижимости, автотранспорта и предметов роскоши.У задержанных обнаружены и изъяты шесть автомобилей, общая стоимость которых превышает 30 миллионов рублей.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Они подозреваются в покушении на незаконное производство и сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере», — уточнили в МВД.