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Машина, снег, лопата

Машина, снег, лопата (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 19:47
Сообщество : Юмор
Метки: лопата   машина   снег   
633
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1
Чувак видел лопату только по телевизору.) Осторожно присутствует ненормативная лексика.

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Метки: лопата   машина   снег   
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22  комментария
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475
Питер Крузо 2 часа назад
Поправка штанин дает +100 к откапыванию! Замена инструмента +500!
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17k
kamanch 10 минут назад
нууу.. не нужно быть таким категоричным.
Вот я, например, могу забить свинью.
Не ногами в живот, а прям ножом в сердце.
И в тайге найти и что пожрать и как ночлег обустроить.. ну... просто я в Сибири вырос
Но это совсем не значит, что мой потенциальный зять должен владеть кинжалом )))
если голова на месте и сможет обеспечить семью, то найдется, думаю, дочь моя найдет чем в нем восхищаться... и точно не за умение в тайге найти выход к деревне )))
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1k
Domax3000 17 минут назад
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897
Сергей Полчаса назад
Не судите да не судимы будете. А так лучше бы дворникам заплатили.... К тому же лопаты у них совковые а нужно для снега, с совком заколебешься.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 56 минут назад
Поколение туалетного инстаграма...........
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2k
Allmaster Час назад
Вот такое поколение потом будет во всех отраслях и быту...
И чуть что будет 911 набирать....
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3k
Алексей Час назад
что поделать, не у всех есть папы которые могут научить пользоваться шанцевым инструментом... думаю о молотке и бензопиле только из фильмов ужасов знает
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1k
kotkot Час назад
Бери больше, кидай дальше, пока летит - отдыхай... На КМБ долбоящера отправить...)
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15k
Юрий 2 часа назад
Семейка тик-токеров....
Мы здеся власть!

Как же был прав Паниковский Самуэль Яковлевич - Жалкие, ничтожные личности.
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42k
Цыц тут у меня Юрий Час назад
Михаил Самуэльевич он был.
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1k
Domax3000 Юрий 20 минут назад
Цитата верна,а вот имя - нет!
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1k
Domax3000 Юрий 19 минут назад
Самуэль Яковлевич - это Маршак))
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1
Алексей 2 часа назад
Раньше люди закатывали рукава и работали, а теперь раскатывают подвороты.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Хер с ними, с лопатами! Он на столько далбайоб, что не додумался заплатить дворникам, чтоб раскопали! Кстати, а откуда у них лопаты?
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14k
Alex 2 часа назад
Поколение ютуба и компьютерных игр, не могут ничего в реальном мире .....
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897
Сергей Alex 36 минут назад
Игры не трогай и ютуб). С ютубом можно подчерпнуть информации много.
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14k
Alex Сергей 10 минут назад
Как чистить снег например?

Я не про ресурс а про поколение....
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
продвинутое поколение егэ
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2k
Natural Selection 2 часа назад
в стройбат дол.бое.ба
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6k
DZEN 2 часа назад
Неужели он не знает, что лопатой надо Быстро Быстро махать чтобы снег расплавился вокруг...
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9k
Schandmaul 2 часа назад
нафига вообще несли лопаты, пусть бы стояло корыто пока снег не растаял
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Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Уборка снега с крыши пошла не по плану Уборка снега с крыши пошла не по плану Хороший мальчик нагулялся Хороший мальчик нагулялся Эффектный сход снега с крыши Эффектный сход снега с крыши Женщина угостила белку-шахтера орешками Женщина угостила белку-шахтера орешками Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку Упавшие с крыши снежные глыбы чуть не покалечили девушку
Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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