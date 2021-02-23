Машина, снег, лопата

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Вот я, например, могу забить свинью.
Не ногами в живот, а прям ножом в сердце.
И в тайге найти и что пожрать и как ночлег обустроить.. ну... просто я в Сибири вырос
Но это совсем не значит, что мой потенциальный зять должен владеть кинжалом )))
если голова на месте и сможет обеспечить семью, то найдется, думаю, дочь моя найдет чем в нем восхищаться... и точно не за умение в тайге найти выход к деревне )))
И чуть что будет 911 набирать....
Как же был прав Паниковский Самуэль Яковлевич - Жалкие, ничтожные личности.
Я не про ресурс а про поколение....