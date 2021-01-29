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Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском

Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском (1 видео)

Автор:
29 января 2021 20:24
Сообщество : Аварии
Метки: Пьяный водитель за рулем   баба за рулём   пешехода сбили   

Мужчина и женщина попали под колеса Nissan Qashqai у автостанции 10-го километра. Они шли через дорогу по «зебре» на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автоледи 1958 года рождения отказалась. Оба пешехода (52-летняя женщина и 25-летний мужчина) серьёзно пострадали, они доставлены в Камчатскую краевую больницу.

Денис

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Метки: Пьяный водитель за рулем   баба за рулём   пешехода сбили   
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397
Serega 3 часа назад
Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском
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3k
4ijik 57 минут назад
"Пешеход при переходе через проезжую часть ОБЯЗАН убедиться в безопасности прохождения"! Сохранились перед зеброй??! Дорога- для автомобиля!!! Даже если пьяный за рулем, нехер топать как бессмертный! Что стоило им оценить условия на дороге??? Мертв или покалечен, но ПРАВ! Капец идиоты...

"Пешеход при переходе через проезжую часть ОБЯЗАН убедиться в безопасности прохождения"! Сохранились перед зеброй??! Дорога- для автомобиля!!! Даже если пьяный за рулем, нехер топать как бессмертный! Что стоило им оценить условия на дороге??? Мертв или покалечен, но ПРАВ! Капец идиоты...
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4k
Барт Симпсон 3 часа назад
помните, как тут решили усложнить прохождение комиссии на медсправку для водителей по поводу синьки? помните какой тут вой поднялся? Считаю, что правильно это хотели сделать!
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13k
Денис Автор поста Барт Симпсон 2 часа назад
напомните, пожалуйста, о чём речь.
Пропустил видать
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26k
Игорь Барт Симпсон Час назад
В нашей стране - усложнение получения каких-либо справок преследует целью лишь только обогащение чиновников эти справки выдающих.
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Cornho, объясни аффтару про склонения.
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13k
Денис Автор поста Свирепый Бамбр 2 часа назад
Вы о чём? :)
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3k
Свирепый Бамбр Денис Час назад
Если кратко, то в петропавловскЕ-камчатском.
Просто очень в глаза... кровь поступает. (могут лопнуть)
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Денис Автор поста Свирепый Бамбр Час назад
Ох, чёрт.
Прошу прощения, не специально.
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3k
Свирепый Бамбр Денис Час назад
Это хороший знак ))
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3k
karamba 3 часа назад
Ну с пьяной бабой все понятно. А давайте разберём поведение пешеходов, которые вышли на дорогу когда зелёный свет им ещё не загорелся, и даже не посмотрев на лево на дорогу. Бабу посадят, а они калеками останутся.
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13k
Денис Автор поста karamba Час назад
Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском
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42k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Мне 51 и я начинаю понимать, что алкоголь уже не приносит той радости, что прежде. Все идет к тому, что просто скоро надоест. А тут баба! 62 года! пьяная! за рулем! Пи.з.д.ец!
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13k
Денис Автор поста Цыц тут у меня 2 часа назад
в 51 год начинаете понимать? Самое время :)
Впрочем, я недалеко ушёл. Где-то в 25 понимать начал :)
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42k
Цыц тут у меня Денис 2 часа назад
У каждого свое здоровье и своя норма. Кому что.
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13k
Денис Автор поста Цыц тут у меня 2 часа назад
Ну это так, да, согласен :)
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19k
Добрый Алабай 3 часа назад
Может хватит называть всяких быдлобаб автоледи?
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3k
KL11 Добрый Алабай 3 часа назад
Точно. А то один автоджентельмен ефремов уже попадал в ДТП.
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71k
Спички не игрушка. 3 часа назад
А что можно отказаться?..
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1k
maloy Спички не игрушка. 3 часа назад
Можно, но автоматом идёшь как пьяный и санкции те же
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58k
Viktor 3 часа назад
Ну почему не лишать прав синеву пожизненно? Сел за руль без прав - зона! А?
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13k
Денис Автор поста Viktor 2 часа назад
Если Вы про то, почему так в законе, то ровно потому же, почему за любое преступление сразу не расстреливают, например. Потому что надеются, что человек перевоспитается, поймёт. Потому что цель наказания - не месть, а перевоспитание преступника и обеспечение безопасности общества.
Но это согласно духу закона :)
А в реале - да, я бы за синьку за рулём с трупом помимо лишения свободы в качестве обязательного наказания всегда бы добавлял пожизненное лишение прав.
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