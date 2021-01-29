Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском

Мужчина и женщина попали под колеса Nissan Qashqai у автостанции 10-го километра. Они шли через дорогу по «зебре» на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автоледи 1958 года рождения отказалась. Оба пешехода (52-летняя женщина и 25-летний мужчина) серьёзно пострадали, они доставлены в Камчатскую краевую больницу.
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Мужчина и женщина попали под колеса Nissan Qashqai у автостанции 10-го километра. Они шли через дорогу по «зебре» на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.
Пропустил видать
Просто очень в глаза... кровь поступает. (могут лопнуть)
Прошу прощения, не специально.
Впрочем, я недалеко ушёл. Где-то в 25 понимать начал :)
Но это согласно духу закона :)
А в реале - да, я бы за синьку за рулём с трупом помимо лишения свободы в качестве обязательного наказания всегда бы добавлял пожизненное лишение прав.