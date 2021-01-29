Бухая баба сбила двух пешеходов в Петропавловск-Камчатском

Мужчина и женщина попали под колеса Nissan Qashqai у автостанции 10-го километра. Они шли через дорогу по «зебре» на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автоледи 1958 года рождения отказалась. Оба пешехода (52-летняя женщина и 25-летний мужчина) серьёзно пострадали, они доставлены в Камчатскую краевую больницу.