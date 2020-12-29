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Что произойдет, если поделить на ноль на механическом калькуляторе

Что произойдет, если поделить на ноль на механическом калькуляторе (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 17:21
Метки: деление   математика   механический калькулятор   прикол   
1329
1
1
Попытайтесь разделить на ноль на механическом калькуляторе Facit ESA-01 — и наблюдайте за тем, как он медленно сходит с ума.

Источник:

Метки: деление   математика   механический калькулятор   прикол   
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19  комментариев
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3k
schmubu 5 часов назад
жестокие, бессердечные люди...
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7k
TitaniumAngelSmiht 2 часа назад
а ПОЧЕМУ 20 РАЗДЕЛИТЬ НА 4 БУДЕТ 0 ???
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12k
RhinoFC TitaniumAngelSmiht Час назад
Где ты такое увидел?
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36k
Вепс TitaniumAngelSmiht 40 минут назад
Механика, при заданной задаче 20 : 4, машина начинает простейшую операцию, она вычитает 4 на каждый цикл, ответ деления будет количество циклов, их получается 5, что является правильным ответом.
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33k
figny 2 часа назад
так вот же он - вечный двигатель!
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2k
Voland 3 часа назад
Зато гугл визуализировали))
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2k
Voland 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Так выглядит бесконечность в паре с вечностью.
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9k
Сергей 3 часа назад
Вот к чему приводит обнуление.
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14k
Иван Фёдорович 3 часа назад
Так если поделить любое число на 0 то получается бесконечность. Но это уже в ВУЗе проходят
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Отличный звук для вибродинамика против шумных соседей!!!
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30k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Осталась сущая мелочь - найти механический калькулятор Facit ESA-01.
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40k
Максим Т. Mamin Sibiriak 36 минут назад
А чем вам "Феликс" не подходит? Думаю, результат будет тот же.
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37k
Сергей 4 часа назад
Один умный человек придумал механический арифмометр (калькулятор), и ему в голову не могло прийти что найдутся придурки которые будут делить числа на ноль!"
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3k
Taf Taffus Сергей 2 часа назад
Кто отдает проверку корректности вводимых величин на откуп вводящего, того трудно назвать умным человеком. 99.9999999999% всех уязвимостей программного обеспечения это именно выход за границы корректности у вводимых данных.
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124k
Алексей 4 часа назад
Бедный арифмометр
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6k
Nikita 4 часа назад
Бедняга.... И ведь старается.....
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1k
евгений 4 часа назад
мне одному стало не по себе от этого?
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Похабыч

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