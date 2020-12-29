Что произойдет, если поделить на ноль на механическом калькуляторе

В случае с механическим калькулятором подобное действие может стать отличной иллюстрацией принципов того, как работают подобные машины в целом.



Механический калькулятор использует набор зубчатых колес и зубьев разного размера — дифференциальное соотношение между передачами и помогает осуществлять вычисления.



Если вы захотите разделить 20 на 4, то калькулятор просто использует механику вычитания пять раз подряд:



20 — 4 = 16



16 — 4 = 12



12 — 4 = 8



8 — 4 = 4



4 — 4 = 0



Все просто! Но если любое число каждый раз вычитает из себя ноль, то цикл превращается в дурную бесконечность:



20 — 0 = 20



20 — 0 = 20



20 — 0 = 20



20 — 0 = 20



20 — 0 = 20



Так, медленно, но верно, машина сходит с ума.