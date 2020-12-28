FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Игромир 294 поста • 249 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир 
Леонид Якубович в мире игры Super Mario (Уровень 2)

Леонид Якубович в мире игры Super Mario (Уровень 2)

Автор:
28 декабря 2020 09:34
Сообщество : Игромир
Метки: видео   игры   леонид якубович   поле чудес   супер марио   юмора   якубович   
164
1
1
Российский аниматор Алексей Dex опубликовал на своем YouTube-канале animaction decks вторую часть похождений ведущего передачи «Поле чудес» Леонида Якубовича в мире игры Super Mario. В этот раз в видеоролик попали элементы не только из игры про водопроводчика Марио, но и из другой игровой классики под названием «Contra». Смотреть первую часть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: видео   игры   леонид якубович   поле чудес   супер марио   юмора   якубович   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Два брата и лопата Два брата и лопата Кот перехитрил погнавшегося за ним пса и закрыл его Кот перехитрил погнавшегося за ним пса и закрыл его Игра в футбол при помощи дыхания Игра в футбол при помощи дыхания Попытка девушки отвлечь парня от компьютерных игр Попытка девушки отвлечь парня от компьютерных игр Коронавирус добрался до «Героев меча и магии» Коронавирус добрался до «Героев меча и магии»
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

455761



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам
3
170
30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
0
58
Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
46
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
1
5
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмора#животные#факты#люди#рождество#картинки#смешные#дети#комментарии#новости
#фото#интересно#прикольные#россии#сша#космос#разный#кино#кражи#преступление
#приколы#подборки#интересны#истории#фильмы#коты#на различный вкус#китай#наука#природы

На что жалуетесь?

Вернуться