Леонид Якубович в мире игры Super Mario (Уровень 2)

Российский аниматор Алексей Dex опубликовал на своем YouTube-канале animaction decks вторую часть похождений ведущего передачи «Поле чудес» Леонида Якубовича в мире игры Super Mario. В этот раз в видеоролик попали элементы не только из игры про водопроводчика Марио, но и из другой игровой классики под названием «Contra». Смотреть первую часть.
В этом видео Леонид Якубович спустился в подземелье и начал расправляется с врагами с помощью огурцов и картофеля.
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