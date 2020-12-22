Учения НАТО пошли не по плану - вмешались русские

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото) Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили... В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все... Женские измены: признания, предательства и цинизм Женские измены: признания, предательства и цинизм Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против... Министерства обороны РФ! Всем дрожать 10 минут: США ввели санкции против, против...... Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал "Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил легковушку, намеренно мешавшую движению "Вот так п***сов воспитывают в Воронеже": водитель протаранил... Мой бывший директор Мой бывший директор Афроамериканка заявила, что белые не должны загорать: видео Афроамериканка заявила, что белые не должны загорать: видео Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что Домашние зверушки, которые не меняют своих детских привычек ни за что 20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше 20 заброшенных морских гигантов, умирающих на суше Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов Люди, о которых вспоминают раз в год: будни сисадминов 30 забавных фактов для хорошего настроения 30 забавных фактов для хорошего настроения Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой Фотоподборка Фотоподборка Гифки Гифки Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы...
Новое > Видео 
Учения НАТО пошли не по плану - вмешались русские

Учения НАТО пошли не по плану - вмешались русские (1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 16:33
Метки: Что то пошло не так   армейские байки   армейский юмор   военные РФ   учения нато   

О том, как бывает, когда за дело берутся русские военные и о том, как бывает, когда берутся за дело солдаты НАТО. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22684



Другие посты автора
Похожее видео
1843
1
Предыдущее Следующее

– Где-где? – удивлённо переспросил Путин, отрываясь от письма Трампа, в котором тот просил продать ему сотню «Калибров» для их размещения в Европе, объясняя свою просьбу тем, что из договора РСМД он уже вышел, а вот с ракетами у него пока ещё напряжёнка.

– В Тромсе! – ответил Шойгу. – Там у них штаб этого их "Единого трезубца».

– В Тромсё, – машинально поправил Путин. – Это такой город, в Норвегии.

– Да без разницы, Владимир Владимирович. Всё равно у нас в Генштабе на картах названий нет, только координаты.

– Значит опять демонстрация мощи НАТО у наших границ, – вздохнул Путин. – Опять сотни суперсовременных самолётов, тысячи высокотехнологичных боевых машин и десятки тысяч прекрасно подготовленных и не знающих пощады солдат. Я просто в шоке.

– Пятьдесят тысяч душ, – мрачно подтвердил Шойгу. – И ещё американский авианосец в Арктику припёрся до кучи. А один норвежский генерал заявил, что у России нет никаких оснований испытывать беспокойство, поскольку эти учения не направлены против нее.

Путин встал и задумчиво прошёлся по кабинету:

– «Нет никаких оснований». Так мы им и поверили. А время они неудачное выбрали – конец октября. Могут и морозы ударить.

После чего решительно приказал:

– Подготовьте всё необходимое, как всегда. И чтобы никаких там накладок.

– Слушаюсь, товарищ Верховный Главнокомандующий! – отдал честь Шойгу и вышел из кабинета.

Приказ Главнокомандующего был выполнен чётко и в срок.

К вечеру того же дня к границам с Норвегией были стянуты и оперативно развёрнуты армейские палаточные городки, мобильные госпитали, полевые кухни и оперативная группировка МЧС со специальной авиацией. На рейде Мурманска дежурил ледокол и несколько спасательных судов.

Путин как в воду глядел.

К вечеру второго дня в зоне проведения учений НАТО ударили двадцатиградусные морозы, отягощённые снежными буранами.

Российская группировка замерла в тревожном ожидании, пристально рассматривая в бинокли и тепловизоры приграничные территории.

И утром началось.

Со стороны Норвегии показался F-15. Он пронёсся над дымящей полевой кухней и рухнул в болото. Синего от холода пилота сняли с разлапистой ели, растёрли спиртом и увезли в полевой госпиталь. Через три минуты тот же самый манёвр повторил британский истребитель Еврофайтер Тайфун. Пилота, правда, на этот раз сняли с осины.

Выяснилось, что у обоих самолётов вышла из строя вся бортовая навигации GPS, так как системы радиоэлектронного подавления находящегося неподалёку Северного флота работали в штатном режиме, естественно, исключительно для защиты от северокорейских и иранских ракет.

Дальше пошло кучно. Из снежной мглы через границу со стонами и кашлем, группами и поодиночке потянулись заблудившиеся военнослужащие НАТО. Обмороженных и покусанных волками, бобрами и полярными лисицами, военные медики сразу забирали в мобильные госпитали.

Плачущих морпехов США психологи МЧС успокаивали фразой: «Твой отец гордился бы тобой, сынок» и вручали банку кока-колы. Работа кипела, ко всем несчастным находился свой подход. Особенно трудно пришлось с эстонской ротой спецназа, так как всё трое думали, что они всё ещё находятся в Таллинне и не понимали чего от них хотят. Всем без исключения выдавали фляжку спирта, валенки и ватник, после чего отвозили в тёплые палаточные городки, где они могли, наконец, снять свои обледеневшие памперсы.

Не обошлось и без эксцессов. Так, в одном приграничном посёлке военной полицией были задержаны военнослужащие украинской аэромобильной бригады, пытавшиеся обменять секретный координационно-командный модуль управления ВВС НАТО на самогон, сало и подержанную иномарку.

Пришлось потрудиться и спасателям на море. Немалых трудов морякам небольшого спасательного судна «Добрыня» стоило прогнать с палубы авианосца «Гарри Трумэн» распоясавшуюся семью белых медведей, которая загнала весь экипаж авианосца на нижнюю палубу, столкнула пять F-18 в море, и уже готовилась пообедать вице-адмиралом флота США и видным теоретиком морских баталий Джеймсом Фогго прямо на командном мостике.

Когда адмирала привели в чувство, он горячо пообещал наградить весь экипаж «Добрыни» военно-морскими медалями «За выдающиеся заслуги», а против медведей-диверсантов ввести санкции с блокировкой всех их активов в США. Было заметно, что адмирал пришёл в себя ещё не полностью.

Через день буран стих и всех заблудившихся отвезли к границе, показав пальцем куда им идти и не сворачивать. Они ещё долго оборачивались и прощально махали руками со слезами на глазах.
……………….
– Никто не пострадал, товарищ Верховный Главнокомандующий! – доложил Шойгу.
– Ну и слава Богу, – ответил Путин. – Солдаты НАТО – они ж как дети малые, а проблем потом была бы куча. Объявляю всем участникам спасательной операции благодарность!
………………….
Через два дня все западные СМИ дружно отметили высокую эффективность прошедших учений, которые убедительно указали русским на их место. Украинские СМИ поведали, как украинские десантники едва случайно не захватили Мурманск, а адмирал Фогго рассказал CNN, как русский атомный ракетоносец «Добрыня» трусливо сбежал, едва завидев гордый силуэт могучего авианосца ВМС США. И лишь где-то в Арктике, на большой льдине, мирно спала семья белых медведей, обняв своих медвежат, и была совершенно счастлива.

Источник:

Метки: Что то пошло не так   армейские байки   армейский юмор   военные РФ   учения нато   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Отличная трава, где брал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
мелкий кыШ Час назад
хрень какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Владимир Час назад
На картах генштаба есть названия, я видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад Чернов Владимир Полчаса назад
продолжайте наблюдение . скоро с вами свяжутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Parus59 3 часа назад
Эта блевотина уже здесь выкладывалась, нах еще раз? не понятно на какую аудиторию этот мутный поток сознания рассчитан? На даунов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SSD 3 часа назад
225 постов, этот специалист успел настрочить и все как один : Как Вася из деревни напугал все нато и америку... Александр Клишин - иди нахер уже, клоун мамин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SSD 3 часа назад
))) Вообщем, решил я посмотреть, кто же автор поста и что он постит:
1)Учения НАТО пошли не по плану - вмешались русские
2)Американцы повелись на хитрость советского комбрига
3)Особист против десантуры: Финал был предсказуем
4)После боя с моджахедами советский прапорщик хотел расстрелять захваченного британца
5)Поехал покупать матрас, попал в кино: Короткая кинокарьера спецназовца.
Вообщем типичный "хер мамин", сидит дома, хорошо кушает и слушается учителя.... Зайдите в профиль к нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SSD 4 часа назад
Мы живем в самой лучшей стране и все нам завидуют, а уж как сруться от ужоса все страны при виде нашего оружия... Ууу...
ПС: По факту - стирают трусы овального, в Сирии - закопали кучу народу при атаке на нефтеносные вышки пендосов, все панцири и победоносные ПВО - уничтожили евреи и айзеры беспилотниками... Сидим на жопе ровно, только по причине ядерных ракет, Рогозин пригрозил, подать в суд за то что оборонку в санкционные списки ввели. У нас импортозамещение хромает. Нет чето нихера, кроме замещенных квартир. Была в Москве - стала в Лондоне. Это шикарно работает. Даже запрет полетов в Лондон на неделю ввели. В воскресенье все туда и ломануться к детишкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−248
Vovka ewrewfesdsg 4 часа назад
ох уж эти русские
опять кому то что то показали

СОЮЗА уже нету, когда СОВЕТСКИЕ военнослужащие пол мира контролировали, и там где стояли советские войска люди жили в мире

нет уже СССР и нет влияния того, что было
сейчас по периметру России базы НАТО, а внутри бывших республик СССР боевые действия

но власть РФ втирает людям, что войска РФ что то там кому то показали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алекс Vovka ewrewfesdsg Час назад
Не останавливайся ихспэрд! Шатай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Это писец!
Епишев сто раз в гробу перевернулся от стыдобы за по мков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чиуауа 4 часа назад
Мы уже видли как ФСБ вмешалась.. вернее вляпалось... уймите уже свой патриотизм, хотя бы на время!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Dobry vojak Svejk Чиуауа 4 часа назад
Ты трусов навальных нанюхался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чиуауа Dobry vojak Svejk 4 часа назад
как и ты? нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Владимир Чиуауа Час назад
Куда, где?
Или ты пр осисяна? А, ну да, он же тебе рассказал..

Проблема только в том, что сисян хоть и клоун, но не смешной. А вот здесь рассказ класный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX 4 часа назад
Хватит постить всякую )(уйню!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 4 часа назад
Путинские тролли как могут спасают ситуацию с обсерившимся по всем фронтам обнулённым. Кстати, он сегодня подписал закон о пожизненном сенаторстве бывших президентов. Днём ранее огласил список Совета, где он председатель. Новые должности придумывает себе каждую неделю. Кремлеботов понадобится ещё с дивизию, чтобы объяснить народу необходимость этих структур и его вечного правления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SSD Prostovopros 3 часа назад
Да да... Я тоже почитал) Очень понравилось) "Бывшего президента запрещено задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу и личному досмотру"
Читайте на WWW.KP.RUWWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4128401/https://www.kp.ru/online/news/4128401/
Он просто, как мне кажется, скажет в свое время: - я устал, я ухожу и вся это [мат] ломанется толпой из России, т.к их принятые законы, так же обнулят и будет всем Карачун)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Владимир Prostovopros Час назад
Забавно наблюдать как у хомячья, типа тебя, пердаки горят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
arcush 4 часа назад
А чего тогда путя обосрался от алиева и турок? Да, дымящим кузнецовом пугать янычар! Блин, так на того кран упал! И помидоры как-то странно закончились... Ну ссым турок, так хоть так укусим. Нежно... А то захватят турки москву?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня arcush 4 часа назад
Болеешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Арендатор оставил владельцу дома в Техасе неприятный сюрприз
0
13
Арендатор оставил владельцу дома в Техасе неприятный сюрприз
Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена
1
55
Как эпично захватывали крепости в древнеперсидские времена
Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд
1
34
Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд
Неожиданная находка в дереве
0
21
Неожиданная находка в дереве
Дензел Вашингтон про малолетних преступников
6
122
Дензел Вашингтон про малолетних преступников
Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра
2
132
Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра
Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку
1
7
Подросток вовремя среагировал и спас свою младшую сестренку
Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь
0
10
Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь
10 богатейших российских госчиновников по данным журнала Форбс
0
15
10 богатейших российских госчиновников по данным журнала Форбс
Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области
0
9
Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Когда у девушки отличное чувство юмора
3
52
Когда у девушки отличное чувство юмора
﻿
Набирающие популярность
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
0
21
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады?
0
6
Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады?
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#интересно#подборка#автомобили#в мире#знаменитости#прикольные#природа#австралия
#фото#интересное#история#сша#дтп#новый год#люди#красота#коронавирус#девушка
#прикол#факты#авария#авто авария#россия#автомир#шоу бизнес#позитив#авария дня#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться