Учения НАТО пошли не по плану - вмешались русские

– Где-где? – удивлённо переспросил Путин, отрываясь от письма Трампа, в котором тот просил продать ему сотню «Калибров» для их размещения в Европе, объясняя свою просьбу тем, что из договора РСМД он уже вышел, а вот с ракетами у него пока ещё напряжёнка.



– В Тромсе! – ответил Шойгу. – Там у них штаб этого их "Единого трезубца».



– В Тромсё, – машинально поправил Путин. – Это такой город, в Норвегии.



– Да без разницы, Владимир Владимирович. Всё равно у нас в Генштабе на картах названий нет, только координаты.



– Значит опять демонстрация мощи НАТО у наших границ, – вздохнул Путин. – Опять сотни суперсовременных самолётов, тысячи высокотехнологичных боевых машин и десятки тысяч прекрасно подготовленных и не знающих пощады солдат. Я просто в шоке.



– Пятьдесят тысяч душ, – мрачно подтвердил Шойгу. – И ещё американский авианосец в Арктику припёрся до кучи. А один норвежский генерал заявил, что у России нет никаких оснований испытывать беспокойство, поскольку эти учения не направлены против нее.



Путин встал и задумчиво прошёлся по кабинету:



– «Нет никаких оснований». Так мы им и поверили. А время они неудачное выбрали – конец октября. Могут и морозы ударить.



После чего решительно приказал:



– Подготовьте всё необходимое, как всегда. И чтобы никаких там накладок.



– Слушаюсь, товарищ Верховный Главнокомандующий! – отдал честь Шойгу и вышел из кабинета.



Приказ Главнокомандующего был выполнен чётко и в срок.



К вечеру того же дня к границам с Норвегией были стянуты и оперативно развёрнуты армейские палаточные городки, мобильные госпитали, полевые кухни и оперативная группировка МЧС со специальной авиацией. На рейде Мурманска дежурил ледокол и несколько спасательных судов.



Путин как в воду глядел.



К вечеру второго дня в зоне проведения учений НАТО ударили двадцатиградусные морозы, отягощённые снежными буранами.



Российская группировка замерла в тревожном ожидании, пристально рассматривая в бинокли и тепловизоры приграничные территории.



И утром началось.



Со стороны Норвегии показался F-15. Он пронёсся над дымящей полевой кухней и рухнул в болото. Синего от холода пилота сняли с разлапистой ели, растёрли спиртом и увезли в полевой госпиталь. Через три минуты тот же самый манёвр повторил британский истребитель Еврофайтер Тайфун. Пилота, правда, на этот раз сняли с осины.



Выяснилось, что у обоих самолётов вышла из строя вся бортовая навигации GPS, так как системы радиоэлектронного подавления находящегося неподалёку Северного флота работали в штатном режиме, естественно, исключительно для защиты от северокорейских и иранских ракет.



Дальше пошло кучно. Из снежной мглы через границу со стонами и кашлем, группами и поодиночке потянулись заблудившиеся военнослужащие НАТО. Обмороженных и покусанных волками, бобрами и полярными лисицами, военные медики сразу забирали в мобильные госпитали.



Плачущих морпехов США психологи МЧС успокаивали фразой: «Твой отец гордился бы тобой, сынок» и вручали банку кока-колы. Работа кипела, ко всем несчастным находился свой подход. Особенно трудно пришлось с эстонской ротой спецназа, так как всё трое думали, что они всё ещё находятся в Таллинне и не понимали чего от них хотят. Всем без исключения выдавали фляжку спирта, валенки и ватник, после чего отвозили в тёплые палаточные городки, где они могли, наконец, снять свои обледеневшие памперсы.



Не обошлось и без эксцессов. Так, в одном приграничном посёлке военной полицией были задержаны военнослужащие украинской аэромобильной бригады, пытавшиеся обменять секретный координационно-командный модуль управления ВВС НАТО на самогон, сало и подержанную иномарку.



Пришлось потрудиться и спасателям на море. Немалых трудов морякам небольшого спасательного судна «Добрыня» стоило прогнать с палубы авианосца «Гарри Трумэн» распоясавшуюся семью белых медведей, которая загнала весь экипаж авианосца на нижнюю палубу, столкнула пять F-18 в море, и уже готовилась пообедать вице-адмиралом флота США и видным теоретиком морских баталий Джеймсом Фогго прямо на командном мостике.



Когда адмирала привели в чувство, он горячо пообещал наградить весь экипаж «Добрыни» военно-морскими медалями «За выдающиеся заслуги», а против медведей-диверсантов ввести санкции с блокировкой всех их активов в США. Было заметно, что адмирал пришёл в себя ещё не полностью.



Через день буран стих и всех заблудившихся отвезли к границе, показав пальцем куда им идти и не сворачивать. Они ещё долго оборачивались и прощально махали руками со слезами на глазах.

……………….

– Никто не пострадал, товарищ Верховный Главнокомандующий! – доложил Шойгу.

– Ну и слава Богу, – ответил Путин. – Солдаты НАТО – они ж как дети малые, а проблем потом была бы куча. Объявляю всем участникам спасательной операции благодарность!

………………….

Через два дня все западные СМИ дружно отметили высокую эффективность прошедших учений, которые убедительно указали русским на их место. Украинские СМИ поведали, как украинские десантники едва случайно не захватили Мурманск, а адмирал Фогго рассказал CNN, как русский атомный ракетоносец «Добрыня» трусливо сбежал, едва завидев гордый силуэт могучего авианосца ВМС США. И лишь где-то в Арктике, на большой льдине, мирно спала семья белых медведей, обняв своих медвежат, и была совершенно счастлива.