Китовая акула напугала туриста и развеселила его друзей

Отдыхающий у водоема турист испытал настоящий ужас, когда увидел под собой огромную пасть акулы. Друзья парня знали, что хищница не представляет опасности и начали подшучивать над ним.
Несмотря на свои устрашающие размеры и зловещую пасть, китовая акула не представляет опасности для человека. Чаще всего она питается планктоном.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Пацан реально усирается, а они ржут стоят.