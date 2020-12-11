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Китовая акула напугала туриста и развеселила его друзей

Китовая акула напугала туриста и развеселила его друзей (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 15:29
Сообщество : Юмор
Метки: акула   видео   друзья   китовая акула   реакция   страх   юмор   
1684
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Отдыхающий у водоема турист испытал настоящий ужас, когда увидел под собой огромную пасть акулы. Друзья парня знали, что хищница не представляет опасности и начали подшучивать над ним.

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Метки: акула   видео   друзья   китовая акула   реакция   страх   юмор   
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9  комментариев
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
С такими друзьями и врагов не надо.
Пацан реально усирается, а они ржут стоят.
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9k
Денис Трубочкин 10 минут назад
Слабак! Даже подтянуться не может!
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25k
Fat Lynx 20 минут назад
"Чаще всего она питается планктоном", но иногда аквалангистами...
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1k
Сергей Черныш 44 минуты назад
Надеюсь Никита понял, что у него нет друзей.
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25k
Fat Lynx Сергей Черныш 20 минут назад
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Serg2001 52 минуты назад
Пост о том как плохо быть двоечником... )
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40
Александр Час назад
Нет у это парня друзей...
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