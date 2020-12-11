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Бык отправил любителя родео в незапланированный полет

Бык отправил любителя родео в незапланированный полет (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 09:03
Сообщество : Животные
Метки: бык   видео   животные   родео   фейл   юмор   
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Любитель кататься на быках оказался в опасной ситуации и его коллега тут же поспешил на помощь. Бык увидел приближающегося чужака и отправил его в полет.

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Метки: бык   видео   животные   родео   фейл   юмор   
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Владимир 2 часа назад
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Hallo FreeSpace Владимир 2 часа назад
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Otium7 42 минуты назад
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Анна 2 часа назад
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Mr.Adamson

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