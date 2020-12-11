Бык отправил любителя родео в незапланированный полет

Любитель кататься на быках оказался в опасной ситуации и его коллега тут же поспешил на помощь. Бык увидел приближающегося чужака и отправил его в полет.
Эффектно взлетел и красиво приземлился. О последствиях происшествия ничего не известно.
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