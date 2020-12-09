Эффектный сброс воды

Вот так выглядит сброс лишней воды на дамбе в Бразилии. Опасное, но завораживающее зрелище.
Когда открываешь дипломную работу среднестатистического студента.
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