Эффектный сброс воды

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$ Oukitel WP10: защищенный смартфон с технологией 5G за 399.99$ Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе 30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки 30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки Отражение пиратской атаки на судно Отражение пиратской атаки на судно Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10 лет назад Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10... Электро против Дизеля Электро против Дизеля 10 советских мультфильмов для взрослых 10 советских мультфильмов для взрослых Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил обвинение в гомофобии Нападающий "Лестера" сбил стойку с флажком ЛГБТ и получил... 6 любопытных фактов обо всём на свете 6 любопытных фактов обо всём на свете Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта наше воображение Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта... 9 рекордов русского языка 9 рекордов русского языка Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка Вор выхватил телефон у дочки, но мама включила режим берсерка "В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до финала дошли только четверо "В режиме энергосбережения": в эксперименте "выжить на МРОТ" до... «Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге «Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым... В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и... 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего Ударим позитивом по... негативу Ударим позитивом по... негативу Ретро фотографии известных людей Ретро фотографии известных людей
Главная > Видео 
Эффектный сброс воды

Эффектный сброс воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 09:17
Метки: бразилия   видео   вода   дамба   интересно   напор   сброс воды   
2158
1
1
Вот так выглядит сброс лишней воды на дамбе в Бразилии. Опасное, но завораживающее зрелище.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бразилия   видео   вода   дамба   интересно   напор   сброс воды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Anna Час назад
1 в 1 мой диплом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Пумба 52 минуты назад
Ролик середины 90-х. Не баян, а баянище!
Ролик середины 90-х. Не баян, а баянище!Посмотреть
Ролик середины 90-х. Не баян, а баянище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Ловкость ног и никакого мошенничества! Ловкость ног и никакого мошенничества! Десятки коров идут по старому мосту Десятки коров идут по старому мосту Интересный способ эвакуации раненого бойца Интересный способ эвакуации раненого бойца Бразильские рыбаки потревожили покой десятков крокодилов Бразильские рыбаки потревожили покой десятков крокодилов Cписали в океан: затопление огромного судна у побережья Бразилии Cписали в океан: затопление огромного судна у побережья Бразилии
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

516514



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном
19
247
Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном
﻿
Набирающие популярность
Сколько стоит эксплуатация автомобиля? За три года я потратил на машину 800 тысяч
2
121
Сколько стоит эксплуатация автомобиля? За три года я потратил на машину 800 тысяч
Сколько на самом деле стоит автомобиль?
0
5
Сколько на самом деле стоит автомобиль?
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#россия#дтп#прикольные#в мире#природа#на различный вкус#автомобили#настроение
#фото#история#интересное#люди#кино#дети#разное#животные#истории#пешеход
#факты#прикол#авария#подборка#авто авария#новости#смешные#позитив#картинки#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться