Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий. Про пересадку деревьев

Вы когда-нибудь задумывались, что советскому человеку всё было по плечу?
Партия сказала "Надо", комсомол ответил "Есть"! А уж если ты чекист - то будь добр совершить невозможное.
Например - выкопать и пересадить целую рощу деревьев для того чтобы скрыть место массовых расстрелов. Об этом и пойдёт речь в новом выпуске "Плохого сигнала" с Егором Ивановым.
Партия сказала "Надо", комсомол ответил "Есть"! А уж если ты чекист - то будь добр совершить невозможное.
Например - выкопать и пересадить целую рощу деревьев для того чтобы скрыть место массовых расстрелов. Об этом и пойдёт речь в новом выпуске "Плохого сигнала" с Егором Ивановым.
Как обычно: неполживые журналисты вслед за неполживыми изобличителями сталинского режима показывают свои великолепные знания во всех областях.
Вы когда-нибудь пробовали пересадить взрослое дерево?
Вы когда-нибудь пробовали пересадить взрослое дерево?
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Метки: Егор Иванов Плохой сигнал маразм репрессии
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Поизмельчал контингент. Я м помогу:
Ривалюцианеров сначала расстреляли, потом расчленили и съели, вместе с костями, то шо голод был неимоверный.
Потом расстреляли тех кто расстрелял и тоже съели старшие по званию.
Потом пришли фашисты и всему народу наливали баварское. Мы постреляли жидив и скотиняк-комуняк. Потом пили горилку от русских. Все панувалы и булы булы щастливы.
Краткий курс истории Львовского университету. Учитесь!!!
По поводу показаний Фирсанова. Думаю, что действительно был приказ о маскировке места захоронения расстрелянных. И как вариант, вероятно, обсуждался вариант с пересаживанием деревьев, хотя и непонятно зачем нужен был такой громоздкий и сложный процесс. При той неразберихе, которая была во время отступления Красной Армии, я очень сомневаюсь, что этот приказ был выполнен. Не надо забывать и о том, что в 1990г. Фирсанов уже был глубоким стариком с вероятной деменцией, который скорее всего просто боялся, что его могут привлечь и виляет в своих показаниях. Бронированные борта грузовиков - это вообще бред. Брони тогда для танков не хватало.
Автор хочет сказать, что раз деревья не пересаживали, то и расстрела не было?
Takzhe ne napshut o tomu kak Stalin viigral voinu i podnyal stranu iz gryazi v kosmos.
Ne napishut i to kak pod rukovodstvom Stalina SSSR uspel za 5 let nastignut zapad v sfere industralizacii.
Lyudi nesposobnie chtolibo sdelat i pishut takie vewi .