Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий. Про пересадку деревьев

Вы когда-нибудь задумывались, что советскому человеку всё было по плечу?

Партия сказала "Надо", комсомол ответил "Есть"! А уж если ты чекист - то будь добр совершить невозможное.

Например - выкопать и пересадить целую рощу деревьев для того чтобы скрыть место массовых расстрелов. Об этом и пойдёт речь в новом выпуске "Плохого сигнала" с Егором Ивановым.

Как обычно: неполживые журналисты вслед за неполживыми изобличителями сталинского режима показывают свои великолепные знания во всех областях.

Вы когда-нибудь пробовали пересадить взрослое дерево?