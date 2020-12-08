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Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий. Про пересадку деревьев

Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий. Про пересадку деревьев (1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 15:24
Метки: Егор Иванов   Плохой сигнал   маразм   репрессии   
1599
1
Вы когда-нибудь задумывались, что советскому человеку всё было по плечу?
Партия сказала "Надо", комсомол ответил "Есть"! А уж если ты чекист - то будь добр совершить невозможное.
Например - выкопать и пересадить целую рощу деревьев для того чтобы скрыть место массовых расстрелов. Об этом и пойдёт речь в новом выпуске "Плохого сигнала" с Егором Ивановым.

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Метки: Егор Иванов   Плохой сигнал   маразм   репрессии   
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32k
kalinser 6 часов назад
Плохой сигнал. Новости сталинских репрессий. Про пересадку деревьев
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44k
Albert GER 3 часа назад
Какие-то хреновые диссиденты пошли.
Поизмельчал контингент. Я м помогу:
Ривалюцианеров сначала расстреляли, потом расчленили и съели, вместе с костями, то шо голод был неимоверный.
Потом расстреляли тех кто расстрелял и тоже съели старшие по званию.
Потом пришли фашисты и всему народу наливали баварское. Мы постреляли жидив и скотиняк-комуняк. Потом пили горилку от русских. Все панувалы и булы булы щастливы.

Краткий курс истории Львовского университету. Учитесь!!!
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3k
RALEXXX 4 часа назад
То, что во время наступления немцев 58я статья не эвакуировалась, а расстреливалась - это известно.
По поводу показаний Фирсанова. Думаю, что действительно был приказ о маскировке места захоронения расстрелянных. И как вариант, вероятно, обсуждался вариант с пересаживанием деревьев, хотя и непонятно зачем нужен был такой громоздкий и сложный процесс. При той неразберихе, которая была во время отступления Красной Армии, я очень сомневаюсь, что этот приказ был выполнен. Не надо забывать и о том, что в 1990г. Фирсанов уже был глубоким стариком с вероятной деменцией, который скорее всего просто боялся, что его могут привлечь и виляет в своих показаниях. Бронированные борта грузовиков - это вообще бред. Брони тогда для танков не хватало.
Автор хочет сказать, что раз деревья не пересаживали, то и расстрела не было?
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1k
Анатолий RALEXXX 2 часа назад
Попробуйте пересадить взрослое дерево хотя бы на 10 метров. И вы поймёте, что это нереально. Это полный бред и поверить в такое может только очень недалёкий человек. А тут сразу куча деревьев... Глупость в общем.
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31k
parallax Анатолий Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
RALEXXX Анатолий Час назад
Согласен. Именно поэтому я и упомянул возраст Фирсанова во время дачи им этих сведений. Или в маразме был, или просто фантазировал, или юлил, боясь, что его могут привлечь за содействие.
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1k
Анатолий parallax Час назад
Я правильно понимаю, что в 1941 году были такие машины? И что их пригнали чтоб провернуть расстрел? Глупость же. Я понимаю, что хочется многим верить в сказки, но иногда это переходит уже всякие границы. :)
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5k
Rus77 RALEXXX 48 минут назад
Ты просто дебил!
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29k
Korolev 4 часа назад
Егор жжот!..
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1k
maloy 5 часов назад
Вижу видео от канала "плохой сигнал", ставлю сразу плюс
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8k
MihailoSerbiya 5 часов назад
A ob 5 - 6 -i chasovom rabochem dne i 4 dnevnoy rabochey nedele kotoruyu tozhe pridumal Stalin za chto bil i otrtavlen oni nikogda ne napishut...
Takzhe ne napshut o tomu kak Stalin viigral voinu i podnyal stranu iz gryazi v kosmos.
Ne napishut i to kak pod rukovodstvom Stalina SSSR uspel za 5 let nastignut zapad v sfere industralizacii.
Lyudi nesposobnie chtolibo sdelat i pishut takie vewi .
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