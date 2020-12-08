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11-летняя девочка чуть не стала жертвой педофила

11-летняя девочка чуть не стала жертвой педофила (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 08:06
Сообщество : Криминал
Метки: Нижневартовск   Школьница   видео   девочка   нападение   педофил   подъезд   
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В Нижневартовске разыскивают мужчину, напавшего на 11-летнюю школьницу в подъезде ее дома. Камеры наблюдения запечатлели, как девочка заходит в подъезд многоквартирного дома, а следом за ней проскальзывает мужчина в чёрной одежде. Как только дверь закрывается, он тут же начинает приставать к ребенку.

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Метки: Нижневартовск   Школьница   видео   девочка   нападение   педофил   подъезд   
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29  комментариев
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6k
Кенвуд 5 часов назад
Из-за таких уродов боюсь с детьми (с чужими) в лифт заходить.
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16k
Злобный Члегр 10 минут назад
Надеюсь, скота поймают и раскрутят на полную.
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2k
noroutetohost 2 часа назад
в Бразилии и Мексике за один сеанс отучают от такого
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6k
Акакий 2 часа назад
а потом удивляются почему у нас чиновников не любят
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10k
Евгений 2 часа назад
И такие камеры, что лица вообще не видно. С такими приметами, менты поймают первого-попавшегося бедолагу и закроют, не разбираясь. А этот х*ила скорей всего так и будет безнаказанным, пока не доведёт дело до конца
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518
Кукулькан 2 часа назад
Ловите педофила! На кол негодяя!
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1k
Леди Псакэ 2 часа назад
Свиньям скормить.
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3k
Арт 3 часа назад
Таких петухов надо пожизненно закрывать, больные у*бки!!! А лучше пора давно отстрел официально открыть! А лучше самосуд, что б забили ногами, и в яму зарыть, Су*ара недоношенная!!!
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1k
Алексей 3 часа назад
Мутный какой-то тип. Чего хотел, непонятно. Если бы хотел насильственные действия совершить или хотя бы ограбить, он бы ее не выпустил. А тут как-то легко девчонка вывернулась и убежала, хотя ее догнать взрослому мужику у двери труда не составляло.
Надеюсь, его найдут и выяснят, зачем он детей в подъезде за шею хватает.
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14k
Александр Алексей 2 часа назад
Не будь к нему так строг, может он первый раз так делает, растерялся- в следующий раз обязательно получится, если эту суку на кол не посадитьблять, как же заколебала эта святая наивность.
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246
udok7856 Алексей 45 минут назад
Девочка закричала наверное, поэтому это животное ретировалось.
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1k
Alex Kot 3 часа назад
Скормить собакам его и тех кто его сделал таким
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392
... 3 часа назад
9 из 10 что чурка
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518
Кукулькан ... 2 часа назад
Чаще всего им оказывается последний оставшийся
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1k
aklinks 3 часа назад
доколе это будет продолжаться, какого хрена этих мразей не отправляют в компост за такие деяния!
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392
... aklinks 3 часа назад
а кто ими будет заниматься? "когда убьют, тогда и звоните" (с)
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277
Леший 4 часа назад
Нелегко сейчас педофилам. Камеры в подъездах, в тюрьме в очко долбят. Поймают, и убить могут. Нах такое делать?!
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9k
Антон Семёныч 4 часа назад
Масочный режим- это прямо спасение для всяких маньяков, антисоциальных элементов и прочей шушары.
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24k
DeadMan Антон Семёныч 3 часа назад
как будто до масочного режима эти маски запрещалось носить.
так для справки, до пандемии медицинские маски были гораздо дешевле и доступнее.
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2k
Mellivora DeadMan 3 часа назад
Дело-то в привычке? Нет? Одно дело ты маску будешь носить когда к не окружающие не привыкли,другое дело когда ты как все. Раньше одним только фактом ношения маски ты выделялся из толпы.
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24k
DeadMan Mellivora 3 часа назад
раньше в зимний сезон я часто видел людей в общественном транспорте в медицинских масках, не в таком количестве, как сейчас, конечно, но все-таки сезон простуд, и никакого подозрения у меня это не вызывало. больше бесило, когда люди чихают и кашляют на весь автобус и даже рот не прикрывают.
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14k
Александр Mellivora 2 часа назад
Он в маске и с ребенком в охапке, в толпе собирается скрываться?

Никому нет дела, кто и зачем на хлеборезке маску носит, итог будет один что в 2000 году, что в 2020- "я не запомнил его лица"

Подъехал на машине ко двору\школе, натянул маску и сел на хвост ребенку. Выволок за гаражи\в подворотню\или прямо в подъезде надругался и обратно в темный уголок, куда запарковал тачку.
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31k
Олег 4 часа назад
рвать живьем на куски. Такие мрази не должны доживать до суда
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16k
Lunatic Asylum 4 часа назад
Отсидел по аналогичному эпизоду и только что вышел полагаю?
Отмена моратория не нужна....
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1k
Acid Snake 5 часов назад
На кол падлу
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1k
ых Acid Snake 5 часов назад
Только кол чтоб с перекладиной был и ее раз в день приопускать.
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26k
Aleksandr Acid Snake 4 часа назад
и показать по центральному телевидению в качестве воспитательной меры
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357
Остап_Бендер_Задунайский Acid Snake 4 часа назад
С языка снял.
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