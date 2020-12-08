11-летняя девочка чуть не стала жертвой педофила

В Нижневартовске разыскивают мужчину, напавшего на 11-летнюю школьницу в подъезде ее дома. Камеры наблюдения запечатлели, как девочка заходит в подъезд многоквартирного дома, а следом за ней проскальзывает мужчина в чёрной одежде. Как только дверь закрывается, он тут же начинает приставать к ребенку.

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