11-летняя девочка чуть не стала жертвой педофила

В Нижневартовске разыскивают мужчину, напавшего на 11-летнюю школьницу в подъезде ее дома. Камеры наблюдения запечатлели, как девочка заходит в подъезд многоквартирного дома, а следом за ней проскальзывает мужчина в чёрной одежде. Как только дверь закрывается, он тут же начинает приставать к ребенку.
К счастью, девочка не растерялась и сумела вырваться. Злоумышленник не стал догонять ребёнка и скрылся.
Инцидент произошел около 17:30 6 декабря. Личность нападавшего сейчас устанавливают следователи.
Инцидент произошел около 17:30 6 декабря. Личность нападавшего сейчас устанавливают следователи.
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Надеюсь, его найдут и выяснят, зачем он детей в подъезде за шею хватает.
так для справки, до пандемии медицинские маски были гораздо дешевле и доступнее.
Никому нет дела, кто и зачем на хлеборезке маску носит, итог будет один что в 2000 году, что в 2020- "я не запомнил его лица"
Подъехал на машине ко двору\школе, натянул маску и сел на хвост ребенку. Выволок за гаражи\в подворотню\или прямо в подъезде надругался и обратно в темный уголок, куда запарковал тачку.
Отмена моратория не нужна....