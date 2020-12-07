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Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста

Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 10:24
Сообщество : Юмор
Метки: активисты   бургер   веганы   видео   любитель мяса   мясоед   прикол   троллинг   
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Мужчина решил потроллить веганов и сочувствующим им активистов, которые очень громко требовали запретить мясо. Он вышел к кричащей толпе защитников животных и съел перед ними мясной бургер.

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Метки: активисты   бургер   веганы   видео   любитель мяса   мясоед   прикол   троллинг   
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21  комментарий
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360k
Алексей Час назад
ну нихрена себе жопы на салатах отъели
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18k
BiZ 9 минут назад
веганский митинг. их просто надо в ссср.
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150k
Alf 12 минут назад
Надо на крестный ход прийти обвешанным сатанинской атрибутикой. Тоже своего рода троллинг.
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3k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Да уж,а в это вмемя у него родственники в Африке у него голодают....
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18k
SerGProS 19 минут назад
Захотелось к нему присоединиться в поддержку. Чур, я с шашлычком!
Захотелось к нему присоединиться в поддержку. Чур, я с шашлычком!
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6k
Lev Asriev 37 минут назад
А протестовать обязательно в трусах на жирной жопе?
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14k
Александр Lev Asriev Минуту назад
Показывают товар "лицом"- доказывая, что одна трава, это дофига полезная и сбалансированная еда.
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29k
Головасыр коричнештанник 39 минут назад
неистово плюсую! )))
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224
DarkSkat 41 минуту назад
Лучше бы они на своих ляшках мясо запрещали
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6k
Михаил Филиппов Час назад
интересно а та жирная в ролике последняя на капусте и салате так раскабанела?
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13k
Мария Коненкова Михаил Филиппов 42 минуты назад
Почему на капусте? Макароны с картошкой никто не отменял.
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8k
БарНалей Михаил Филиппов Полчаса назад
На углеводиках не кисло так можно пердак отъесть
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6k
Михаил Филиппов Мария Коненкова 11 минут назад
это в США? там картошка только в макдаке вроде.
макароны они вообще не едят
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6k
Михаил Филиппов БарНалей 11 минут назад
чито? не отьешь надо с жирами тогда вот так будет
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13k
Мария Коненкова Михаил Филиппов Минуту назад
Макароны? Не едят??? Вы что?! А как же национальное американское блюдо мак-энд-чиз, макароны с двумя видами сыра и сливками? Да просто спагетти, которые они молотят в ресторанах уровнем выше Макдака? Ну а картошка у них не только фри, картофельное пюре - традиционный гарнир домашней кухни. Ну вы насмешили!
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4k
Владимир Час назад
Посадят за оскорбление чувств травоядных?
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1k
Alexes Владимир 43 минуты назад
Нет, он же негр, только колено преклонят
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58k
Доктор Джонс Час назад
Проплаченные хайпожоры...
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358
... Час назад
е.бнутые
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13k
homerchik Час назад
Напомнило мем ))
Напомнило мем ))
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36k
Вепс homerchik 58 минут назад
Допилил =)))
Допилил =)))
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