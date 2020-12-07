Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста

Мужчина решил потроллить веганов и сочувствующим им активистов, которые очень громко требовали запретить мясо. Он вышел к кричащей толпе защитников животных и съел перед ними мясной бургер.
Мужчина демонстративно ел бургер перед активистами и сохранил невозмутимость до самого конца ролика.
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