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Уши пса "помогают" ему быстро перемещаться по сугробам

Уши пса "помогают" ему быстро перемещаться по сугробам (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 09:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   милота   прикол   снег   собака   сугроб   уши   
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Коротколапый пес породы бассет-хаунд продемонстрировал оригинальный способ передвижения по сугробам. Во время игры с другими собаками у него задействовались уши.

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Метки: видео   милота   прикол   снег   собака   сугроб   уши   
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Алиса Герман Полчаса назад
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