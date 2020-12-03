Уши пса "помогают" ему быстро перемещаться по сугробам

Коротколапый пес породы бассет-хаунд продемонстрировал оригинальный способ передвижения по сугробам. Во время игры с другими собаками у него задействовались уши.
Во время передвижения по сугробам уши пса забавно раскручивались и казалось, что животное разгребает ими снег и помогает себе.
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