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Ювеналов остановили. Семья дала отпор сотрудникам опеки

Ювеналов остановили. Семья дала отпор сотрудникам опеки (1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 15:13
Метки: РВС   дети   родители   сопротивление   ювенальная юстиция   

В Нижнем Новгороде органы опеки решили отобрать ребенка и подали иск о лишении родительских прав. Несколько дней назад они заявились в дом к родителям девочки и получили неожиданный отпор

Николай

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Метки: РВС   дети   родители   сопротивление   ювенальная юстиция   
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51
Виталий Касандров 4 часа назад
Причина то какая ? Без причины опека просто так не посещает квартиры .
Просто сам иногда был в таких комиссиях посещали и отбирали детей у явных алкашей где дети жили в антисанитарии,, Исключение было одно, ну там были свидетели Иеговы которые просто не пускали ребенка в школу .
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5k
zulluz 17 минут назад
ну и чего она добилась? ее запись не заменит суду комиссионный осмотр и не будет принята во внимание
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1k
Николай Полчаса назад
странно, на видео нет кургиняна
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10k
geminisf 2 часа назад
Не люблю все эти дела ювенальные. Но также не люблю когда информация подается с середины. Дайте информацию о сути конфликта. На видео в квартире конечно не идеальный порядок, но жизни ребенка вроде ничего не угрожает. Поэтому абсолютно не понятна причина, по которой состоялся суд и пришли в эту квартиру все эти люди. Что-то мне подсказывает, что есть конфликт между родителями.
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5k
vitenok 3 часа назад
Да конечно, ювеналов остановили. Нам до ювеналов как до луны сракой скакать. Для того, что бы у нас начался ювенальный беспредел, сначала нужно добиться, что бы жизнь и здоровье детей хоть как то были защищены. Ювенальный беспредел - это когда всё ох.у.и.тельно, но хотят сделать вообще лучше. А у нас столько родителей е.б.а.нутых, жестоких, дурных и тупых, что хоть каждого третьего ребёнка отбирай. Я не знаю ни одной семьи, где изъяли бы бы ребёнка, но знаю много семей, где это следует сделать немедленно.
Немного подождать, и появиться информация что же на самом деле произошло.
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