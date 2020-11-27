Ювеналов остановили. Семья дала отпор сотрудникам опеки

Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)

Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали...

"Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность...

Киевская модель в погоне за тонкой талией переборщила с фотошопом...

Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей...

Минский милиционер прострелил ногу мужчине, напавшему с ножом на...

Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять

Как правильно проходить собеседования

Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо

На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской...

Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе

"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта

Виртуозное владения нунчаками

Красная шапка и волк

Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без...

К чему может привести незакрепленный груз

Ретро фотографии

Граждан Туркменистана обязали перекрашивать черные детали автомобилей