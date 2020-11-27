Ювеналов остановили. Семья дала отпор сотрудникам опеки

В Нижнем Новгороде органы опеки решили отобрать ребенка и подали иск о лишении родительских прав. Несколько дней назад они заявились в дом к родителям девочки и получили неожиданный отпор
В Нижнем Новгороде органы опеки решили отобрать ребенка и подали иск о лишении родительских прав. Несколько дней назад они заявились в дом к родителям девочки и получили неожиданный отпор
Источник:
Понравилось41
На что жалуетесь?
Просто сам иногда был в таких комиссиях посещали и отбирали детей у явных алкашей где дети жили в антисанитарии,, Исключение было одно, ну там были свидетели Иеговы которые просто не пускали ребенка в школу .
Немного подождать, и появиться информация что же на самом деле произошло.