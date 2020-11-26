Черные лебеди кормят рыбок сухим кормом

В китайском городском округе Чжаньцзян очевидцы запечатлели черных лебедей, которые подкармливали живущих в водоеме карпов кои. Птицы брали корм из мисок и, сами того не ведая, угощали им рыб.
Лебеди размачивали корм в воде, чтобы проглотить, а рыбы пользовались подвернувшейся возможностью и устраивали возле птиц столпотворение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чайка заставила конкурента отдать рыбу
- Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды
- Лебедь атаковал купавшегося в водоеме мужчину
- Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца
- Как надо подкатывать к красивой девушке
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...