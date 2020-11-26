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Черные лебеди кормят рыбок сухим кормом

Черные лебеди кормят рыбок сухим кормом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 15:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   карп кои   лебедь   птицы   рыба   
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В китайском городском округе Чжаньцзян очевидцы запечатлели черных лебедей, которые подкармливали живущих в водоеме карпов кои. Птицы брали корм из мисок и, сами того не ведая, угощали им рыб.

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Метки: видео   животные   карп кои   лебедь   птицы   рыба   
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Alonso

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