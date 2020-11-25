Когда не закрыл иллюминатор в каюте

Один из пассажиров круизного лайнера покинул свою каюту, оставив иллюминатор открытым. По возвращению его ждал сюрприз.
Ох уж этот легкий морской бриз.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная находка в автомобиле
- Неудачная попытка избавиться от гнезда ос
- Пьяный вандал разбил ногами окно вагона в московском метро
- Блестящий бросок
- Медведь попытался залезть в дом американской семьи через окно
Метки: видео иллюминатор каюта круизный лайнер окно сквозняк
53
Понравилось53
Новости партнёров
Загрузка...