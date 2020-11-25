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Когда не закрыл иллюминатор в каюте

Когда не закрыл иллюминатор в каюте (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 13:05
Метки: видео   иллюминатор   каюта   круизный лайнер   окно   сквозняк   
2076
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1
Один из пассажиров круизного лайнера покинул свою каюту, оставив иллюминатор открытым. По возвращению его ждал сюрприз.

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Метки: видео   иллюминатор   каюта   круизный лайнер   окно   сквозняк   
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6k
Nikita 2 часа назад
Хорошо, что в шторм не попали... а то воды по колено было бы...
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
Хорошо, рядом чаек не было - пролетали бы как снаряды.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
это как надо было пердануть, чтоб так проветривать
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Испытывали на объекте систему противопожарной защиты. С имитировали пожар. Лифт по сигналу отправился на первый этаж вместе с двумя пассажирками, а в шахту лифта пошел подпор воздуха. Девушки застряли в тамбуре перед лифтом, не смогли открыть дверь.
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7k
Cornho Юрий Николаевич 2 часа назад
*сымитировали
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1k
Roman Юрий Николаевич 36 минут назад
Пассажиров спасли хоть в итоге? )))
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29k
Mamin Sibiriak Roman Полчаса назад
Цель была не спасение пассажиров, а испытание системы противопожарной защиты...
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1k
Roman Mamin Sibiriak Полчаса назад
а ну да )
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4k
Дмитрий Mamin Sibiriak 13 минут назад
т.е. пассажиры тю-тю?)))
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