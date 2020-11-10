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Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий

Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 13:23
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   видео   интересное   лыжник   полоса препятствий   спорт   
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Швейцарский лыжник-фристайлер и сноубордист Андри Рагеттли любит совмещать приятное с полезным на тренировках в зале. Во время подготовки к соревнованиям он строит сложные полосы препятствий и проходит их так, что могут позавидовать некоторые мастера паркура.

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Метки: в мире   видео   интересное   лыжник   полоса препятствий   спорт   
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Гончаров Николай Час назад
Так глупо, прошел всю трассу и сам прыгнул на пол. А пол это лава!
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