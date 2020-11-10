Швейцарский лыжник показал мастерское прохождение полосы препятствий

Швейцарский лыжник-фристайлер и сноубордист Андри Рагеттли любит совмещать приятное с полезным на тренировках в зале. Во время подготовки к соревнованиям он строит сложные полосы препятствий и проходит их так, что могут позавидовать некоторые мастера паркура.
Подобные тренировки направлены на развитие чувства баланса и совершенствование других спортивных навыков.
На безошибочное прохождение новой полосы препятствий спортсмену понадобилось 6 часов и 148 попыток.
На безошибочное прохождение новой полосы препятствий спортсмену понадобилось 6 часов и 148 попыток.
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