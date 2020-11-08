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Видео
Pterodactyl
Kaкой-тo нe пpaвильный пepeeзд
(1 видео)
Автор:
Pterodactyl
08 ноября 2020 16:26
Метки:
переезд
ржд
странно и страшно
Kaкой-тo нe пpaвильный пepeeзд...
Pterodactyl
некропатриот
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комментариев
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3k
Сергей
2 часа назад
Охренеть! Других слов нету! Так и на тот свет попасть можно!
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Сергей
Сергей Костюнин
Час назад
А ты скорость видел? А туман? А пурга?
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Fiverknot
53 минуты назад
"Неправильный" пишется слитно
4
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Андрей
Час назад
вопрос к дежурной по переезду ???
надо переезд переводить на ручное управление и вызывать СЦБистов
или же готовить сухари
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8k
ss
Час назад
Какой-то НЕПРАВИЛЬНЫЙ заголовок...
5
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Stazis
2 часа назад
Добро пожаловать в ад!
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Taximaxi
2 часа назад
На автоматику надейся но и сам не плошай!
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46k
alertol
2 часа назад
В углу вместо панды должна быть другая картинка
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надо переезд переводить на ручное управление и вызывать СЦБистов
или же готовить сухари