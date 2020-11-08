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Kaкой-тo нe пpaвильный пepeeзд

Kaкой-тo нe пpaвильный пepeeзд (1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 16:26
Метки: переезд   ржд   странно и страшно   

Kaкой-тo нe пpaвильный пepeeзд...

Pterodactyl
некропатриот
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Метки: переезд   ржд   странно и страшно   
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3k
Сергей 2 часа назад
Охренеть! Других слов нету! Так и на тот свет попасть можно!
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3k
Сергей Сергей Костюнин Час назад
А ты скорость видел? А туман? А пурга?
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316
Fiverknot 53 минуты назад
"Неправильный" пишется слитно
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1k
Андрей Час назад
вопрос к дежурной по переезду ???
надо переезд переводить на ручное управление и вызывать СЦБистов
или же готовить сухари
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8k
ss Час назад
Какой-то НЕПРАВИЛЬНЫЙ заголовок...
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118
Stazis 2 часа назад
Добро пожаловать в ад!
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10k
Taximaxi 2 часа назад
На автоматику надейся но и сам не плошай!
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46k
alertol 2 часа назад
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В углу вместо панды должна быть другая картинка
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