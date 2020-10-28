Приятная находка под обоями старого дома

Пара купила старый дом и решила сделать ремонт. Первым делом молодые люди стали сдирать старые и невзрачные обои. Какого же было их удивление, когда на стене обнаружился своеобразный портал в прошлое.
Под серыми обоями спрятались динозавры на фоне доисторической природы. Похоже, что предыдущие владельцы дома были фанатами Юрского периода.
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Ну это судя по фауне меловой период, даже скорее позднемеловой)