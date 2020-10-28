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Приятная находка под обоями старого дома

Приятная находка под обоями старого дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 11:19
Метки: видео   динозавр   интересно   находка   обои   рисунок   стена   
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Пара купила старый дом и решила сделать ремонт. Первым делом молодые люди стали сдирать старые и невзрачные обои. Какого же было их удивление, когда на стене обнаружился своеобразный портал в прошлое.

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Метки: видео   динозавр   интересно   находка   обои   рисунок   стена   
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Какоэ щастье!!!!!
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1k
ssdeep Полчаса назад
что то легко отдирается, может они эту стену час назад поклеили?
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1k
Basket Час назад
Причём тут фанаты? Это была детская комната.
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7k
Vacony 2 часа назад
ну в принципе и все- больше ничего делать не надо. стену обновили
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33k
dima423 3 часа назад
Похоже, что предыдущие владельцы дома были фанатами Юрского периода. (с)

Ну это судя по фауне меловой период, даже скорее позднемеловой)
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