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Сатирик Александр Иванов. "Красная Пашечка"

Сатирик Александр Иванов. "Красная Пашечка" (1 видео)

Автор:
25 октября 2020 21:02
Сообщество : Фитиль
Метки: сатира   смех   юмор   

В 1980-х гг. его лицо было хорошо знакомо всем телезрителям – более 10 лет он был бессменным ведущим передачи «Вокруг смеха». Кроме того, Иванов был известен как автор пародий и сатирических произведений. Но после того, как его передачу закрыли в 1991 г., он исчез с экранов, а спустя 5 лет скоропостижно скончался. О причинах его внезапной смерти тогда ходило много слухов, и некоторые имели под собой основания…

Фати

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Его литературная и телевизионная карьера началась довольно поздно – до 30 лет Александр Иванов работал учителем черчения и начертательной геометрии и писал стихи «в стол». В начале 1960-х гг. он увлекся жанром эпиграммы и стихотворной пародии и однажды решил попытать счастья, отправив свои произведения в «Литературную газету». На его талант обратили внимание, и в 1968 г. он уже выпустил книгу пародий «Любовь и горчица», а через два года его приняли в Союз писателей.
В 1970-х гг. Иванов начал выступать с литературными пародиями на эстраде, снялся в нескольких художественных фильмах. Но настоящая популярность пришла к нему в конце 1970-х гг., когда он стал ведущим передачи «Вокруг смеха», аналогов которой на телевидении тогда не существовало. Говорят, многие писатели сами разыскивали Иванова и просили написать пародии на их произведения, ведь их упоминание в передаче «Вокруг смеха» гарантировало всесоюзную популярность и узнаваемость. Ежегодно «Вокруг смеха» показывали в вечернем эфире 31 декабря, что было показателем самых высоких рейтингов. Благодаря этой передаче зрители узнали большинство талантливых сатириков: Жванецкого, Карцева, Горина, Арканова и других.

В 1991 г. передачу закрыли. О причинах говорили так: «Мы не хотели повторять историю «Кабачка «13 стульев», когда он уж оскомину набил, все исписались, гнали ерунду...». Александр Иванов остался без работы. Во времена политического и экономического кризиса это было равносильно творческой смерти. Один из самых популярных телеведущих вынужден был торговать собственными книгами на книжной ярмарке у спортивного комплекса «Олимпийский». Хороших заработков это не приносило, и безденежье и профессиональная невостребованность обострили проблему, которая существовала и до этого – Иванов начал злоупотреблять алкоголем.

В это время к власти пришли новые политические силы, которым для укрепления своих позиций нужны были мощные рычаги влияния на общественное мнение. Команда Бориса Ельцина привлекала к работе писателей и артистов с антикоммунистическими взглядами, и в их число попал и Александр Иванов. Его задачей было создание острых политических эпиграмм на конкурентов демократов.

С тех пор талантливого поэта как будто подменили. От остроумных тонких литературных пародий он перешел к пошлым политическим памфлетам, как, например, четверостишие в адрес Жириновского: «Посмотрите скорей! / Дело-то хреновое: / И фашист, и еврей / – Это что-то новое!». Его прежние поклонники были шокированы и радикализмом его политических выступлений: «Да, нам придется загнать коммунистов и вообще противников демократии на стадион в Лужниках. Но что поделаешь: с Советами пора кончать! Да, придется, и пострелять кое-кого». События 1993 г. в Москве он назвал «шансом сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности» и призывал к еще более жестким мерам.


В результате материальное положение Иванова значительно улучшилось, он даже смог приобрести виллу в Испании, где жил вдвоем со своей женой, актрисой и балериной Ольгой Заботкиной. Однако, несмотря на все ее усилия и финансовое благополучие, алкогольная зависимость начала прогрессировать. Один из знакомых пародиста из Союза писателей рассказывал: «Еще вчера Саша был в прекрасном настроении, комильфо, полон планов, мы с ним договорились встретиться в 12.00 у Дома литераторов... Саша не приходит. Телефон не отвечает, дверь не открывается. Это значит, что Саша пьет. Как минимум неделю можно не беспокоиться. Потом он неожиданно появлялся – опять в прекрасном настроении, отлично выглядя, в отутюженном костюме... Извиняется и назначает встречи заново. Единственное, что никогда не срывалось «по слабости», – запись программы «Вокруг смеха».

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Метки: сатира   смех   юмор   
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7k
Cornho 42 минуты назад
Давно знаю эту вещь, но смеюсь каждый раз как в первый! Где сейчас такой юмор? И близко ничего похожего нет.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 55 минут назад
Ну что, лайкодроч, опять ссылку на свою "Каракатицу" вставил??
Ты в курсе что это против правил сайта?
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12k
Алексей 58 минут назад
Помню его подачу материала.
По моему субъективному мнению, ее подхватил Задорнов, пока не скатился в "американщину".
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32
bobobo Час назад
И почему все талантливые люди так неуёмно пьют?
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен bobobo 47 минут назад
Потому что талантливы...
С очень нежной душой и оголёнными нервами...
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2k
Александр Час назад
К сожалению такие таланты все реже и реже встречаются на нашей эстраде
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