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Спички детям не игрушки

Спички детям не игрушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 10:05
Метки: видео   волосы   девочки   неудача   огонь   пламя   фейл   
1102
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Девочки-подростки решили снять эффектный ролик с огнем для социальных сетей, но всё прошло не так гладко, как они планировали.

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Метки: видео   волосы   девочки   неудача   огонь   пламя   фейл   
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18  комментариев
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7k
Kucher Час назад
Мелким был когда, стало любопытно, что будет, если пустую, но с капсулем, автоматную гильзу 5,45 нагреть. Поставил на газовую плиту и газ зажёг. Капсуль знатно бабахнул. Гильза пролетела через кухню, отрекошетила от стены, вернулась обратно к плите и прожгла клеёнку на полке. С тех пор больше подобными экспериментами не маялся.
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49k
pynh Kucher Час назад
1 бабах за все детство? Скучно.
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−2
Oleg Kapanin Минуту назад
Хэдшот)
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4k
Vallek 3 минуты назад
Три ТП-шки за окном
Веселились с огоньком
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33k
Андрей Бертон 8 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Shtoppi 15 минут назад
Шимпанзе с огнем играли...
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692
gizmo gizmo 15 минут назад
вообще, при удачном стечении обстоятельств, бутылку могло бы и разорвать.... и вся горючая жидкость разлететься во все стороны... тада бы веселее было... Обычно такое лет до 7-8ми делают, потом вроде умнее становятся... а те кто умнее не стал - те до такого возраста как на видео и доживать то не должны.
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6k
Кружок 16 минут назад
Спички детям не игрушки
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59
Дядя Витя 17 минут назад
Это не мелкие. Просто дуры. Вот когда я был мелким (5 лет), меня очень сильно интерисовало: выключатель включен, а лампочки нет - есть ли ток в сети? Провёл эксперимент (само собой когда мамы и папы не было). Выключил свет. Затащил стол на середину комнаты, поставил стул, залез, выкрутил лампочку. Слез включил свет. Снова залез и сунул пальцы в патрон... В общем остался цел!
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24k
DeadMan 17 минут назад
мелкими были когда, сосед спер из дома флакончик спирта, набирал его в рот, выплевывал и брызги поджигал, поднеся зажигалку ко рту. дунул ветер ему в лицо... это хорошо, что неглубокие ожоги на лице заживают без следа.
а еще с ним же был случай: мы раскачивались на качелях и прыгали с них, соревновались, кто дальше прыгнет. он раскачался, но прыгнул поздно, когда качали уже двинулись в обратную сторону, в результате чего он упал прямиком под раскачивающиеся качели лицом в землю, и орал там, лежа на земле, пока мы не остановили качели. а в другой раз его мать позвала домой и он ринулся прям перед качелями, на которых раскачивался другой ребенок - сотрясение мозга. невезучий был пацан.
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Я пытался поджечь почти пустой металлический тюбик из-под клея. То ли резиновый, то ли 88. Загорелся клей в горлышке тюбика и стал литься оттуда огненными каплями. Решил затушить размахивая. Одна из горящих капель прилипла к занавеске... В общем, в занавеске осталась большая прожжённая дыра.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 37 минут назад
Какие дети? Великовозрастные дуры...
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65
чокнутый 37 минут назад
тупые обезьяны
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−8
Геннадий Жмернецкий Час назад
Лауреатки премии Дарвина...
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49k
pynh Час назад
Судя по лбу до затылка ей уже не первый раз так пыхают.
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