Девочки-подростки решили снять эффектный ролик с огнем для социальных сетей, но всё прошло не так гладко, как они планировали.
Игры с огнём не приводят ни к чему хорошему.
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Веселились с огоньком
а еще с ним же был случай: мы раскачивались на качелях и прыгали с них, соревновались, кто дальше прыгнет. он раскачался, но прыгнул поздно, когда качали уже двинулись в обратную сторону, в результате чего он упал прямиком под раскачивающиеся качели лицом в землю, и орал там, лежа на земле, пока мы не остановили качели. а в другой раз его мать позвала домой и он ринулся прям перед качелями, на которых раскачивался другой ребенок - сотрясение мозга. невезучий был пацан.