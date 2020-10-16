А что это за квест?

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Метки: непонятненько тамада церковь
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Обычай прохождения под иконой: его формы и функции
Среди различных сакральных практик, посвященных Иерусалимской иконе, особый интерес вызывает прохождение под иконой. Этот обычай достаточно распространен. Он встречается в локальных «деревенских» культах Северо-Запада России: верующие проходят или пролезают под иконой, статуей или ракой с мощами святого43. Например, существует обычай проходить под ракой с мощами преподобного Нила Столобенского во время крестного хода, ежегодно совершающегося в Нило-Столобенской пустыни 9 июня, в день обретения мощей преподобного Нила44. Это прохождение под мощами, которые священнослужители в конце крестного хода поднимают над входом в собор, напоминает повсеместно распространенную традицию прохождения под Плащаницей после крестного хода в Великую пятницу.
Чаще всего пролезание под иконой происходит во время крестных ходов: верующие подходят к иконе, которую несут двое или несколько человек, целуют ее и проходят или пролезают под ней. Однако в Малахове происходит пролезание под постоянно находящейся в храме иконой. Под самой иконой, в киоте, сделано небольшое отверстие, в которое человек может пролезть, только сделав земной поклон. Это отверстие обычно закрыто и открывается либо перед богослужением и после него, либо во внебогослужебное время, когда в храм приезжают паломники и просят разрешения пролезть под иконой.
Богослужения в Малахове, как это обычно бывает в сельских храмах, совершаются только по воскресным и праздничным дням. Перед началом богослужения «окошко» под иконой открывается, верующие прикладываются к иконе и проползают в отверстие под ней, обходят ее слева (краем амвона) и вновь становятся в очередь к иконе, чтобы пройти под ней трижды. Затем это отверстие закрывается и вновь открывается после окончания богослужения. Тогда прохождение под иконой повторяется. Пролезание под Иерусалимской иконой может совершаться в любой день, однако наибольшее количество верующих собирается в Малахове в два праздника, посвященные этой иконе: в день общецерковного празднования – 25 октября (12 октября по юлианскому календарю) и местный, в честь Бронницкого списка Иерусалимской, в десятое воскресенье после Пасхи. На праздничном богослужении обычно бывает больше верующих, чем на воскресном. В эти дни в Малахово приезжают паломники из Раменского, Бронниц и Москвы, постоянные прихожане других церквей.
На праздничную службу иногда приезжает благочинный церквей Раменского округа (настоятель Троицкого собора Раменского) или кто-либо из духовенства, знающего об Иерусалимской иконе. Так, например, 25 октября 2002 года праздничную литургию в Малахове совершал архиепископ Можайский Григорий, викарий Московской епархии.
Праздничное богослужение 25 октября 2004 года, которое довелось наблюдать автору, как обычно, началось водосвятным молебном перед Иерусалимской иконой. Около восьми утра началась литургия. До литургии и в течение некоторого времени после ее начала верующие поклонялись иконе. Из-за большего, чем обычно, количества народа (на богослужении присутствовало около 80–90 человек) верующие пролезали под иконой не трижды, а один раз. После литургии начался молебен с акафистом в честь Иерусалимской иконы. Для большинства прихожан кульминацией богослужения этого дня был именно молебен45. Молящиеся были окроплены святой водой, во время чтения молитвы в конце акафиста все присутствующие встали на колени. Затем вокруг храма был совершен крестный ход с небольшим списком Иерусалимской иконы. С окончанием молебна праздничное богослужение этого дня закончилось и верующие, еще раз приложившись к иконе и пройдя под ней, стали расходиться. Некоторые верующие, однако, специально ждали, когда народу у иконы станет меньше, чтобы пролезть под иконой не торопясь и по возможности трижды. Так, женщина средних лет, прихожанка Раменского собора, затруднилась объяснить смысл пролезания, но сказала, что большинство верующих пролезает «неправильно», т. е. слишком торопливо, а она ждет, чтобы пройти под иконой без лишней спешки. Еще несколько присутствующих по этой же причине подходили к иконе в самом конце.
Объясняя смысл пролезания, большинство верующих связывает его с Покровом Богоматери. Так, по словам алтарника Раменского собора Алексея, «праведников в раю встречает Господь, а нас, грешных, Пресвятая Богородица…»46. Богоматерь оказывается единственной заступницей грешников, поэтому, вспоминая об этом, принято проходить под иконой. Это действие символизирует Покров Богоматери, ее заступничество за всех верующих. Говоря о пролезании под иконой, многие связывают этот обычай с исцелениями, вспоминают, что раньше больных либо проносили под иконой, либо клали на пути крестного хода, чтобы икону пронесли над ними. По словам бывшего алтарника малаховского храма, Виктора Павловича Мусина, пролезание под иконой «полезно для здоровья… это как Покров Богоматери..»47. Однако не все оказываются достойны пройти под иконой: некоторых Богоматерь «не пускает». По словам алтарника Алексея, некоторые «неправедные» люди физически не могли пролезть под иконой: их отбрасывала назад некая невидимая сила. Этот рассказ перекликается с другим фольклорным повествованием: однажды, когда Иерусалимскую икону несли с крестным ходом, некая невидимая сила остановила людей, несших ее, перед мостом через реку. Пронести икону по мосту смогли только после того, как под мостом был обнаружен мертвый ребенок и его тело вынесено оттуда. Святыня не только «не допускает» к себе «нечестивцев», но и не позволяет внести ее в оскверненное место.
Другое отношение к обряду прохождения под иконой сложилось в приходе Троицкого собора города Раменского, современного районного центра. В 1997 году икона была отреставрирована и поставлена в Раменском соборе. Тогдашний настоятель собора и благочинный, протоиерей Владимир Бушуев48, с почтением относящийся к Иерусалимской иконе, предпринял попытку установить прохождение под этой иконой: под ней было сделано небольшое отверстие по образцу малаховского, закрывающееся двумя дверцами. Однако «пролезание» в Раменском не получило всеобщего распространения, а нынешний настоятель собора и благочинный, протоиерей Владимир Гамарис, вообще запретил пролезать под Раменским списком Иерусалимской иконы. По свидетельству алтарника Алексея, «раньше еще можно было пролезть, пока настоятель не видит, а теперь там все загорожено»49. Протоиерей Гамарис вообще не приветствует почитание Иерусалимской иконы: в 2004 году праздник 12/25 октября не был указан в расписании богослужений и никак не отмечался литургически.
Практику пролезания под иконой можно наблюдать и в единоверческом приходе церкви Архангела Михаила в селе Михайловская Слобода. Самая почитаемая святыня этого храма – список Иерусалимской иконы Богоматери, написанный в память о спасении села от эпидемии холеры в 1864 году. Однако, по версии нынешнего настоятеля храма, игумена Иринарха (Денисова), этот список Иерусалимской иконы был написан во время эпидемии 1864 года и исцеления связаны с ним (а не с Бронницким списком). Прохождение под иконой практикуется раз в году, во время крестного хода по окрестным деревням, совершаемого в память о спасении местных жителей от эпидемии 1864 года. Этот крестный ход, не совершавшийся в те годы, когда храм был закрыт, был восстановлен в конце 1980-х – начале 1990-х и всегда происходит в Неделю жен-мироносиц (второе воскресенье после Пасхи). В наши дни список Иерусалимской иконы из Михайловской Слободы постоянно находится в храме, а во время крестного хода несут сравнительно небольшую икону (ее свободно могут нести двое).
Прохождение под иконой происходит во время «встречи иконы». Эта достаточно известная и распространенная практика ранее совершалась в каждом селе, куда приходил крестный ход с иконой, в наши дни она происходит только в Михайловской Слободе. На улице около дома ставится стол, накрытый белой скатертью, на нем стоит миска или ведро с водой, иногда (далеко не везде) – хлеб. При приближении крестного хода встречающие его люди целуют икону, а затем проходят под ней (держащие образ для этого несколько его приподнимают). В это время священник освящает воду в сосуде, погружая в нее крест, благословляет крестом людей и окропляет их водой. Во «встрече иконы» принимают участие в основном пожилые женщины, молодежь участвует в этом обряде в тех домах, где осталось старшее поколение, еще заставшее старые крестные ходы. Во время крестного хода многие местные жители не выказывают никакого интереса к происходящему. По словам членов общины, число встречающих икону с каждым годом уменьшается.
Большинство встречавших икону в Михайловской Слободе затруднялись объяснить смысл прохождения, говорили, что «сами не знаем», и мотивировали свои действия тем, что «так было всегда» и «началось это очень давно». Некоторые участники крестного хода высказали предположение, что «так люди присоединяются к крестному ходу». По мнению одной из старушек, встречавших икону, прохождение под ней «все грехи снимает». Одна из прихожанок, молодая женщина из Раменского, отвечая на этот вопрос, вспомнила историю прославления Иерусалимской в этой местности и предположила, что «икона ограждает от заразы»50.
Во время крестного хода в Михайловской Слободе наблюдался еще один своеобразный обряд. В середине дня крестный ход остановился возле дома церковного старосты и все были приглашены на трапезу. Люди, входящие в калитку, прикладывались к иконе и проходили под ней. То же самое происходило во время выхода из дома после трапезы. Прохождение под иконой символизирует пересечение определенной границы, оно делит пространство на «сакральную» и «профанную» сферы. Пройдя под чудотворной иконой во время эпидемии, человек оказывается в сакральном пространстве, он защищен и огражден от болезни. Проходя под иконой до и после Литургии, человек маркирует границу сакрального и профанного миров51. Проходя под иконой перед входом на трапезу в доме церковного старосты, человек обозначает сакральный характер этой трапезы. Проходя под чудотворной иконой, человек оказывается под защитой Богородицы, под ее Покровом. Малаховские прихожане, объясняя смысл этого обряда, говорят именно о Покрове Богоматери.
Говоря о связи пролезания под иконой с исцелениями и чудесами вообще, следует отметить, что в наши дни категория чуда трактуется значительно шире, чем в XIX – начале XX века. В те времена под чудом, совершаемым иконой, понималось исключительно исцеление, в наши дни – любая помощь свыше в сложных жизненных ситуациях. Например, существует устное повествование о школьниках-старшеклассниках, приехавших с экскурсией в Малахово и прошедших под иконой. После этого все они удачно поступили в институты. Верующие рассказывают, что икона помогает в конфликтных ситуациях, возникающих на работе, благополучно разрешает ссоры с коллегами и руководством. Икона воспринимается защитницей и заступницей, часто от верующих можно услышать «спасибо Иерусалимской!».
В наши дни буквально на глазах происходит формирование новых практик, связанных с прохождением под иконой: так, по словам алтарника Алексея, пролезая под иконой, желательно снять обувь подобно тому, как Господь повелел сделать Моисею возле Неопалимой Купины (следует отметить, что из всех проходивших под иконой в Малахове 25 октября 2004 года таким образом поступил только он).
Прохождение под Иерусалимской иконой в Малахове непосредственно связано с прохождением под иконой во время «встречи иконы» и с пронесением под ней больных во время крестных ходов в XIX веке. Скорее всего, пролезание началось в 1940-х годах, когда икона оказалась в Малахове. Крестные ходы к тому времени прекратились, и ставшее невозможным прохождение под иконой во время «встречи» (подобно тому, как это совершается в наши дни в Михайловской Слободе) было заменено прохождением под постоянно находящейся в храме иконой. Как и прежде, для большинства верующих прохождение под иконой связано с сакральной защитой (распространенное объяснение смысла этого обряда через Покров Богоматери и исцеления) и с сакральной границей (прохождение под иконой до и после Литургии, перед входом в дом и после выхода из него). Некоторые верующие (в основном в Михайловской Слободе) уже не могут дать объяснение пролезанию под иконой и апеллируют исключительно к традиции («так было всегда»).
Дальнейшая судьба почитания Иерусалимской иконы зависит от того, останется ли она в Малахове или будет перенесена в Бронницы. Перенесение иконы вызовет трансформацию богослужебных практик и, возможно, уменьшит значимость местных чудотворных списков, которые начали почитаться в те годы, когда Иерусалимская икона была доступна не для всех. Почитание местных списков значительно уменьшится и в случае восстановления многодневных крестных ходов с Иерусалимской иконой.
В наши дни происходит встреча уходящих сельских религиозных практик с новой, «городской» религиозностью. Это хорошо видно на примере современного почитания Иерусалимской иконы. Представители новой религиозной культуры присматриваются к старым деревенским религиозным практикам и охотно их воспринимают. Для новообращенных верующих, учащихся церковному благочестию, почитание икон и связанные с ним практики оказываются важными и значимыми. Так, приезжающие в Малахово паломники охотно пролезают под иконой, не понимая смысла этого действия, но зная, что так нужно делать, поскольку этот обычай существует издавна.
Сложно предполагать, каким будет почитание Иерусалимской иконы в будущем, но очевидно, что чудотворные иконы еще долгое время будут значимы для религиозного сознания. https://religion.wikireading.ru/72527https://religion.wikireading.ru/72527
дальне ползать будут?
идиоты, млять
А если бабка жирная и не пролазит, то надо срочно делать диету. Иначе в рай никак.
Женщина в жёлтой кофточке это безобразие остановила мне кажется.