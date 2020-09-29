Польские феминистки нападают на католиков

Такие действия имеют несколько целей. Одни из них тактические, а другие – стратегические.

Тактическая состоит в том, чтобы вывести «противника» (в данном случае несчастных мирных католиков, но часто это полиция) из психологического равновесия, повергнуть в состояние шока.



Стратегическая цель гораздо страшнее. Она - в расчеловечивании, в разрушении образа человека. Человеку понадобились десятки тысяч лет, чтобы вырваться из звериного мира, приложить гигантские мучительные усилия, чтобы отделиться от него, вырасти над ним. А вот так людей снова вгоняют в глубокий регресс, уничтожают в нем человеческое.

Ну и отдельное удивление вызывает то, как сильно ненавидят и презирают женщин те, кто руководит феминистками, раз превращают в ЭТО