Польские феминистки нападают на католиков

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем... Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Что делать, если разбился ртутный градусник Что делать, если разбился ртутный градусник Молодость и зрелость Молодость и зрелость 7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах 7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся... Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости родительства Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости... Проект «Геделон»: крупнейший в мире археологический эксперимент, который продолжается уже 23 года Проект «Геделон»: крупнейший в мире археологический эксперимент,... Размазня Размазня Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили... Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives... "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Нелепый сюжет Нелепый сюжет 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные...
Новое > Видео 
Польские феминистки нападают на католиков

Польские феминистки нападают на католиков (1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 14:52
Метки: Польша   католики   расчеловечивание   феминизм   

Манеры феминисток изменились за последний год. Раньше они на своих акциях просто визжали. А лаять - это уже переход на новый уровень. Подобное поведение – не просто экстравагантная акция, с целью привлечь к себе внимание.

Остап Бульба

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19393



Другие посты автора
Похожее видео
Водитель грузовика спровоцировал столкновение с поездом
Водитель грузовика спровоцировал столкновение с поездом
09:42:17
Как два поляка бревно ломали
Как два поляка бревно ломали
08:43:19
Неунывающие охотники за коронавирусом
Неунывающие охотники за коронавирусом
07:56:41
Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше
Нидерландский спортсмен находится в коме после ужасной аварии на велогонке в Польше
08:43:38
Феминистка подожгла своих коллег во время неудачного броска коктейля Молотова
Феминистка подожгла своих коллег во время неудачного броска коктейля Молотова
07:58:00
"Это мой город": обезумевший поляк атаковал грузовик из России
"Это мой город": обезумевший поляк атаковал грузовик из России
12:41:13
Продавщица прогнала вооруженного грабителя с помощью швабры
Продавщица прогнала вооруженного грабителя с помощью швабры
08:25:54
В Варшаве пьяный турист попытался утопить медведицу
В Варшаве пьяный турист попытался утопить медведицу
11:36:09
1390
1
Предыдущее Следующее

Такие действия имеют несколько целей. Одни из них тактические, а другие – стратегические.
Тактическая состоит в том, чтобы вывести «противника» (в данном случае несчастных мирных католиков, но часто это полиция) из психологического равновесия, повергнуть в состояние шока.

Стратегическая цель гораздо страшнее. Она - в расчеловечивании, в разрушении образа человека. Человеку понадобились десятки тысяч лет, чтобы вырваться из звериного мира, приложить гигантские мучительные усилия, чтобы отделиться от него, вырасти над ним. А вот так людей снова вгоняют в глубокий регресс, уничтожают в нем человеческое.
Ну и отдельное удивление вызывает то, как сильно ненавидят и презирают женщин те, кто руководит феминистками, раз превращают в ЭТО

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Польша   католики   расчеловечивание   феминизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Bart_S 23 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Буся 3 часа назад
Сами в костер собираются..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
key_ua 5 часов назад
Куры хули
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
disevenvis 9 часов назад
Вот же дуры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
rehbinder 13 часов назад
феминиски- у.еб.ща позорные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
gnyS i 15 часов назад
Похоже я начинаю понимать почему в Европе была инквизиция, пора опять разжигать костры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 20 часов назад
Польские феминистки нападают на католиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 21 час назад
они совсем чтоль без мозгов...не понимают насколько тупо и жалко они выглядят?))) позорище ппц))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 21 час назад
Польские феминистки нападают на католиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan Albert GER 21 час назад
Польские феминистки нападают на католиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Алексей Маков 21 час назад
Где там феминистки? Агрессивные человекообразные.
Может они и не люди вовсе

Где там феминистки? Агрессивные человекообразные. Может они и не люди вовсе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ЕвгенийДончак 22 часа назад
Ничего необычного не увидел - просто феминистки показали свою сущность...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
americos ЕвгенийДончак 21 час назад
Только не сущность, а сучность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф 22 часа назад
Мой комент : Ё.бнутые !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Popis D'Ovalie 22 часа назад
Да-а-а, сейчас новости такие, попкорна не напасёшся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф Popis D'Ovalie 22 часа назад
Польские феминистки нападают на католиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 23 часа назад
какие то очень сложные объяснения для просто идиотизма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
wr3mafena Игорь 22 часа назад
это не просто идиотизм, он незаметно влияет на мировоззрение и мироощущение. А это пострашнее чем просто лаять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин 23 часа назад
гавкают, значит ссут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ValdemarNaftulievich ваня панкин 23 часа назад
...ну ведь ссучки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин ValdemarNaftulievich 22 часа назад
не люблю породу пинчеры... мелкие и тявкают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Антон 23 часа назад
Животные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Как два поляка бревно ломали Как два поляка бревно ломали В Варшаве пьяный турист попытался утопить медведицу В Варшаве пьяный турист попытался утопить медведицу Неунывающие охотники за коронавирусом Неунывающие охотники за коронавирусом Продавщица прогнала вооруженного грабителя с помощью швабры Продавщица прогнала вооруженного грабителя с помощью швабры Феминистка подожгла своих коллег во время неудачного броска коктейля Молотова Феминистка подожгла своих коллег во время неудачного броска коктейля Молотова
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Посетительница магазина засунула колбасу в трусы
1
34
Посетительница магазина засунула колбасу в трусы
С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный
0
62
С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный
Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ
6
247
Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ
Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон
0
8
Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон
Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и застрял
0
4
Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и застрял
Куда крутить рулем?
0
136
Куда крутить рулем?
Неразрешимые загадки семейного бюджета
1
3
Неразрешимые загадки семейного бюджета
Студия 420
1
2
Студия 420
Как развязать узел целлофанового пакета
5
182
Как развязать узел целлофанового пакета
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
2
135
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
Популярное
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
4
46
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
2
84
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность
Есть ящик — нет проблемы? Петербуржцы раскритиковали опрос о бэби-боксах
0
7
Есть ящик — нет проблемы? Петербуржцы раскритиковали опрос о бэби-боксах
История натяжных потолков в древние времена
0
6
История натяжных потолков в древние времена
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#разное#москва#люди#автомобили#картинки#gif#истории
#факты#интересное#животные#авария#Душевное#природа#азербайджан#СССР#автоприкол#кража
#прикол#интересно#кино#россия#дтп#авто авария#армения#Нагорный Карабах#война#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться