Польские феминистки нападают на католиков

Манеры феминисток изменились за последний год. Раньше они на своих акциях просто визжали. А лаять - это уже переход на новый уровень. Подобное поведение – не просто экстравагантная акция, с целью привлечь к себе внимание.
Манеры феминисток изменились за последний год. Раньше они на своих акциях просто визжали. А лаять - это уже переход на новый уровень. Подобное поведение – не просто экстравагантная акция, с целью привлечь к себе внимание.
Такие действия имеют несколько целей. Одни из них тактические, а другие – стратегические.
Тактическая состоит в том, чтобы вывести «противника» (в данном случае несчастных мирных католиков, но часто это полиция) из психологического равновесия, повергнуть в состояние шока.
Стратегическая цель гораздо страшнее. Она - в расчеловечивании, в разрушении образа человека. Человеку понадобились десятки тысяч лет, чтобы вырваться из звериного мира, приложить гигантские мучительные усилия, чтобы отделиться от него, вырасти над ним. А вот так людей снова вгоняют в глубокий регресс, уничтожают в нем человеческое.
Ну и отдельное удивление вызывает то, как сильно ненавидят и презирают женщин те, кто руководит феминистками, раз превращают в ЭТО
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На что жалуетесь?
Может они и не люди вовсе