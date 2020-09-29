Старые кадры испытаний атомной бомбы обработали нейросетью

Кадры с испытаний атомной бомбы 1953 года прогнали через нейросеть, повысив качество. Изначально видео было в более низком качестве и в 24 FPS. Благодаря нейросети его подняли до 4К и 48 FPS.

На кадрах запечатлены десятые испытания ядерного оружия в США. Мощность бомбы составила 15 килотонн — подобная бомба была использована при атаке Хиросимы.

На видео демонстрируются разрушения машин, деревьев, последствия взрывной волны и огромной температуры