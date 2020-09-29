Старые кадры испытаний атомной бомбы обработали нейросетью

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем... Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Что делать, если разбился ртутный градусник Что делать, если разбился ртутный градусник Молодость и зрелость Молодость и зрелость 7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах 7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся... Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости родительства Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости... Проект «Геделон»: крупнейший в мире археологический эксперимент, который продолжается уже 23 года Проект «Геделон»: крупнейший в мире археологический эксперимент,... Размазня Размазня Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили похороны здравого смысла с эстетикой Центр Владивостока отделали под кладбище, и горожане устроили... Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives... "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Нелепый сюжет Нелепый сюжет 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные...
Новое > Видео 
Старые кадры испытаний атомной бомбы обработали нейросетью

Старые кадры испытаний атомной бомбы обработали нейросетью (1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 11:08
Метки: атомная бомба   видео   история   

Кадры с испытаний атомной бомбы 1953 года прогнали через нейросеть, повысив качество. Изначально видео было в более низком качестве и в 24 FPS. Благодаря нейросети его подняли до 4К и 48 FPS.
На кадрах запечатлены десятые испытания ядерного оружия в США. Мощность бомбы составила 15 килотонн — подобная бомба была использована при атаке Хиросимы.
На видео демонстрируются разрушения машин, деревьев, последствия взрывной волны и огромной температуры

kotovski

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13326



Другие посты автора
Похожее видео
Эволюция музыки с 1680 по 2017 год
Эволюция музыки с 1680 по 2017 год
08:37:17
Как менялись стандарты женской красоты в Индии за последние 100 лет
Как менялись стандарты женской красоты в Индии за последние 100 лет
10:05:31
15-минутная история рок музыки, стилизованная под новостную ленту Facebook!
15-минутная история рок музыки, стилизованная под новостную ленту Facebook!
10:59:12
Диорама со взрывом атомной бомбы
Диорама со взрывом атомной бомбы
09:30:57
Как менялись стандарты женской красоты в Японии за последние 100 лет
Как менялись стандарты женской красоты в Японии за последние 100 лет
11:01:17
47 лет назад «The Beatles» сыграли свой последний концерт. Насладитесь уникальным моментом истории!
47 лет назад «The Beatles» сыграли свой последний концерт. Насладитесь уникальным моментом истории!
10:31:07
У каждого поколения свой рок: краткая история рок-н-ролла за 5 минут
У каждого поколения свой рок: краткая история рок-н-ролла за 5 минут
09:54:16
Психотерапия от Heavy Metal, или как музыка бунтарей стала мейнстримом
Психотерапия от Heavy Metal, или как музыка бунтарей стала мейнстримом
10:50:27
1874
1
Предыдущее Следующее

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: атомная бомба   видео   история   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Головасыр коричнештанник День назад
страшно конечно всё это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 24 часа назад
Старые кадры испытаний атомной бомбы обработали нейросетью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
basil pupkin День назад
Пока один вопрос. Эти ребята слышали про радиацию? Вроде после Хиросимы уже были известны последствия лучевой болезни. А они такие в пилоточках, в рубашечках, как на парад собрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Domax3000 День назад
Пипец, как всё это страшно!... И это ещё относительно небольшая мощность, в 15 килотонн, примерно с Хиросимского "Малыша".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Eltiftel День назад
War... war never changes
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Родион Виштак День назад
Сильное колдунство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 День назад
Сколько способов убить человека. А вот родить - всего один.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Санек lem02 18 часов назад
Родить -это лучшее что мы можем делать, причем не руками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии У каждого поколения свой рок: краткая история рок-н-ролла за 5 минут У каждого поколения свой рок: краткая история рок-н-ролла за 5 минут 15-минутная история рок музыки, стилизованная под новостную ленту Facebook! 15-минутная история рок музыки, стилизованная под новостную ленту Facebook! 47 лет назад «The Beatles» сыграли свой последний концерт. Насладитесь уникальным моментом истории! 47 лет назад «The Beatles» сыграли свой последний концерт. Насладитесь уникальным моментом истории! Эволюция музыки с 1680 по 2017 год Эволюция музыки с 1680 по 2017 год Как менялись стандарты женской красоты в Японии за последние 100 лет Как менялись стандарты женской красоты в Японии за последние 100 лет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех
0
20
Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех
Кормление собаки может стать опасным
1
34
Кормление собаки может стать опасным
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
2
135
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
Посетительница магазина засунула колбасу в трусы
1
34
Посетительница магазина засунула колбасу в трусы
Как открыть форточку в Airbus
0
17
Как открыть форточку в Airbus
Кошка атаковала кота, напугавшего её детеныша
1
28
Кошка атаковала кота, напугавшего её детеныша
Неразрешимые загадки семейного бюджета
1
3
Неразрешимые загадки семейного бюджета
Когда официант понимает тебя без слов
0
8
Когда официант понимает тебя без слов
Эффектная прочистка трубы от грунта
0
8
Эффектная прочистка трубы от грунта
Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ
6
247
Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ
Популярное
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
34
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
Молодость и зрелость
8
119
Молодость и зрелость
﻿
Набирающие популярность
Шуя и Буй
0
3
Шуя и Буй
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
1
12
В Майами интервьюер попросила парня надеть маску и очень пожалела
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#разное#москва#люди#автомобили#картинки#gif#истории
#факты#интересное#животные#авария#Душевное#природа#азербайджан#СССР#автоприкол#кража
#прикол#интересно#кино#россия#дтп#авто авария#армения#Нагорный Карабах#война#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться