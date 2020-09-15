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Девушка не захотела надевать шлем и чуть не убилась

Девушка не захотела надевать шлем и чуть не убилась (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 11:07
Сообщество : Спорт
Метки: девушка   лонгборд   неудача   падение   спорт   фейл   
929
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Во время катания на лонгборде героиня ролика по имени Юля пренебрегла защитной экипировкой и сильно пожалела об этом. Итогом рискованных покатушек стало болезненное падение.

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Метки: девушка   лонгборд   неудача   падение   спорт   фейл   
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22  комментария
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170
Павел Леонов 15 минут назад
Прям в лучших традициях американских блокбастеров, не смотря на то, что кровь еб#шит из головы.

A u ok'ey?
Yes, I'm fine!

А в русских традициях парень возможно получит п#здюлей за такую невнимательность ))
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1k
Alex1982 50 секунд назад
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16
User_1753480 52 секунды назад
Говорят, что пить не в моде,
В моде щас, какой-то ЗОЖ…
Я скажу вам при народе:
ЗОЖ это вообще *издёжь!
Говорят, что пить не в моде, В моде щас, какой-то ЗОЖ… Я скажу вам при народе: ЗОЖ это вообще *издёжь!
Говорят, что пить не в моде, В моде щас, какой-то ЗОЖ… Я скажу вам при народе: ЗОЖ это вообще *издёжь!
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3k
Грустный Кот 2 минуты назад
Девушка не захотела надевать шлем и чуть не убилась
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11
Василий Муковоз 7 минут назад
Вообще то это не лонгборд, а обычный скейт. Он для таких штук не очень то подходит. Надо было спрыгивать, когда скейт только начало трясти.
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57k
Доктор Джонс 10 минут назад
Асфальт, сука, жесткий...
Асфальт, сука, жесткий...
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10k
Пумба 49 минут назад
Были бы мозги - могло бы быть сотрясение!
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24k
Киры4 50 минут назад
Девушка не захотела надевать шлем и чуть не убилась
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12k
Ligov 52 минуты назад
Два дурака. Один, что поехала. Второй, что не остановил...
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7k
Клёст 53 минуты назад
Ну что там?
Ударом мозги совсем выбило, или на место вправило?
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25k
Игорь 54 минуты назад
Ссука, вот и жалко вроде. А смотришь как всё делается ради видоса, любой ценой, и понимаешь - ну их нах жалеть.
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3k
Aaaaaa 59 минут назад
прямой массаж мозга.. должно помочь..
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
-Всё хорошо?
- Да. Мозги не пострадали.
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3k
Александр Зотов Час назад
падать тоже надо уметь правильно. особенно если без защиты катаешься) Тогда, по крайней мере, отделалась бы ссадинами, а не разбитой башкой и сотрясом, похоже
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
Нормально всё: ещё немного потренируется и мы сможем посмотреть более эффектное видео с её участием но уже в разделе АД'ок.
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29k
Опаньки Час назад
зато в интернетах засветилась (чего и добивалась)
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5k
Lev Asriev Час назад
Какой роскошный спуск. Где это? А по теме-не раз замечал, что у девушек, с оценкой опасности на роликах, великах, скейтах-боольшие проблемы.
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5k
z0_0b Час назад
Щикарно
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1k
boom Час назад
Первым делом надо поймать скейт и продолжать снимать! Все праильно сделал!
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13k
AlexЕЙ Час назад
.......ка.
.......ка.
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4k
Странник Час назад
У нее не только голова лишняя, но и колени с локтями.
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