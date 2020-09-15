Девушка не захотела надевать шлем и чуть не убилась

Во время катания на лонгборде героиня ролика по имени Юля пренебрегла защитной экипировкой и сильно пожалела об этом. Итогом рискованных покатушек стало болезненное падение.
Присутствует ненормативная лексика.
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A u ok'ey?
Yes, I'm fine!
А в русских традициях парень возможно получит п#здюлей за такую невнимательность ))
В моде щас, какой-то ЗОЖ…
Я скажу вам при народе:
ЗОЖ это вообще *издёжь!
Ударом мозги совсем выбило, или на место вправило?
- Да. Мозги не пострадали.