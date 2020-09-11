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Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу!

Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу! (1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Starship   starship sn6   Илон Маск   космос   

И теперь тренирует пепелац отрываться от земли. По задумке Starship должен в будущем выполнить сотни миссий по доставке спутников, а после приступить к отправке людей к непознанному.

Pillin Alex

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Метки: Starship   starship sn6   Илон Маск   космос   
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26  комментариев
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3k
fin4all 3 дня назад
Наложите кто-нибудь на это видео тему из "кин-дза-дза"!
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251
С миру по нитке 2 дня назад
Собаки лают караван идет
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338
Lvbnhbq 2 дня назад
Грустно.
По Стругацким это должны были быть мы...
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1k
aznak Lvbnhbq 2 дня назад
Им простительно, они же не знали, что в 91 году мы заложим "крутое пике" в своем развитии.
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338
Lvbnhbq aznak 2 дня назад
"Крутое пике" заложили продажные скоты на самой-самой верхушке, сначала убившие Андропова ( свидетельница Стрельникова, хи-хикс...), а потом организовавшие т.н. "XIX партконференцию", фактически упразднившую СССР...
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57
Alex 3 дня назад
Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу!
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812
Roman 3 дня назад
Интересно, застану ли я момент, когда человечество найдет эффективную замену реактивному двигателю. И он пойдет в массы, как в свое время реактивный.
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6k
Перст Указующий Roman 3 дня назад
для межзвездных перелетов, очень вероятно, будут использовать лазеры, запускающие из солнечной системы миниатюрные аппараты без тормозов. Но в атмосферных полётах вряд ли что-то изменится. Может быть, появятся дирижабли как более экономичный вид транспорта, но тут ничего нового
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812
Roman Перст Указующий 2 дня назад
Да ну =) Должно быть дальнейшее развитие, просто мы не подозреваем сейчас об этом, как человек средневековья о поршневом двигателе. Он о нем раньше даже не задумывался, все его представление о тяге ограничивалось лошадью\быком\ослом и т.д.
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6k
Перст Указующий Roman 2 дня назад
я рассуждал о ближайших перспективах со своей точки зрения. Не знаю на самом деле, сколько ты там прожить собираешься
Время, когда можно случайно совершить открытие, перевернув фундаментальную физику, прошло - нынче надо много работать, причем, коллективно. Сейчас, например, сделали подвижки в исследовании гравитационных волн, но изобретение антигравитационного двигателя пока не предвидится.
Меня тоже волнует вопрос - возможны ли в будущем перемещения выше скорости света.
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812
Roman Перст Указующий 2 дня назад
Ну представьте человека который всегда пили доски в ручную, а тут у конкурента не лесопилке вдруг появляется какая неведомая херня, работающая на пару.

Примерно так же прифигел какой то среднестатистический извозчик, на встречу которому выехало исчадие ада окутанное в пару. =)

Мы вроде как сейчас развиваемся семимильными шагами, относительно прошлых поколений. Но все как то в большинстве своем крутится вокруг оптимизации и модернизации старых идей и подходов.
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1k
integral11 3 дня назад
Здоровое ведро взлетело, полетало и село!!!!!!!!!!!
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2k
kappaneed 3 дня назад
На сколько я знаю, там тренируются не оторваться от земли, и приземлиться в нужной точке
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7k
Vlad 3 дня назад
Уэф очень «жадный, как все чатлане» (Би), нахальный и бессовестный тип продал гравицапу Маску.
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10k
Yasen_Perec Vlad 3 дня назад
Ну так гравицапа 2200чатлов стоит. Ровно половина КЦ.
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6k
Goldsmith Vlad 3 дня назад
Нет. Гравицапу он ещё не нашёл, нас не обманешь.
Ссылка youtu.be
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17k
Очевидное-Невероятное 3 дня назад
Ура!!! он пролетел 150 метров!!!!
до Марса осталось преодолеть всего лишь 224 999 999 850 метров...
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17k
Очевидное-Невероятное 3 дня назад
Ну или еще 1,5 млрд раз по 150 метров....
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Очевидное-Невероятное 2 дня назад
Главное - сумел сесть
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3k
Горожанин 3 дня назад
Цирк да и только. Технологии реактивного вертикального взлета и посадки настолько стары, что такое шоу могут показать и студенты технических вузов.
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18k
hebpat kosterok 3 дня назад
вот вам нравится быть безграмотным и тупым, учитесь, читайте, - этим технологиям уже лет пятьдесят и опробованы они ещё на самолётах, а илоша дурит маленьких, подобных вам и чисто рубит бабло
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 2 дня назад
Поэтому роскосмос использует парашюты и обещает сделать ракеты "как у маска"
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5k
☣️Месть печенегов☣️ hebpat 2 дня назад
илоша дурит маленькихтехнологиям уже лет пятьдесят

Покажи мне работающую ракету роскосмоса
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18k
hebpat ☣️Месть печенегов☣️ День назад
открою вам жуткую тайну - Маск тоже использует парашюты, посмотрите по видео возвращение и приводнение команды спейс х, так что маск пока сделал ракету как у "Роскосмоса"
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☣️Месть печенегов☣️ hebpat 8 часов назад
ну как бы вам помягче ответить?
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