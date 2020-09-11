Илон Маск раздобыл таки где-то гравицапу!

И теперь тренирует пепелац отрываться от земли. По задумке Starship должен в будущем выполнить сотни миссий по доставке спутников, а после приступить к отправке людей к непознанному.
И теперь тренирует пепелац отрываться от земли. По задумке Starship должен в будущем выполнить сотни миссий по доставке спутников, а после приступить к отправке людей к непознанному.
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На что жалуетесь?
По Стругацким это должны были быть мы...
Меня тоже волнует вопрос - возможны ли в будущем перемещения выше скорости света.
Примерно так же прифигел какой то среднестатистический извозчик, на встречу которому выехало исчадие ада окутанное в пару. =)
Мы вроде как сейчас развиваемся семимильными шагами, относительно прошлых поколений. Но все как то в большинстве своем крутится вокруг оптимизации и модернизации старых идей и подходов.
до Марса осталось преодолеть всего лишь 224 999 999 850 метров...
Покажи мне работающую ракету роскосмоса