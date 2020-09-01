Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование

На видео чернокожий занимается благоворительностью. Принес крупную сумму денег и стоило только кассиру в Макдональдсе отвернуться, то оставил их в кассе. Причем сам поспешил скрыться.



Потому что скромный очень. И уверен, что как скопит ещё деньжат, то ещё кому нибудь отдаст. А многие ли белые на такое способны... А здесь вот...доказательство налицо.