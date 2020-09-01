Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование

Посмотрел ролик и был растроган. Почему то в сети сложилось мнение, что чернокожие зачастую занимаются криминалом, что они живут на пособиях целыми семействами. Не хотят работать и так далее... Вот и нынешние погромы, происходящие в США, случаи мародерства, грабежей магазинов... Их нам показывают по ТВ. И обвиняют во всем пресловутое движение BLM...
Однако после просмотра ролика, который под катом, возникает сомнение: а все ли так однозначно. И может быть на чернокожих наговаривают, когда обвиняют их в криминальных наклонностях?!
Может быть излишне сгущают краски?! Впрочем смотрите сами:
Может быть излишне сгущают краски?! Впрочем смотрите сами:
На видео чернокожий занимается благоворительностью. Принес крупную сумму денег и стоило только кассиру в Макдональдсе отвернуться, то оставил их в кассе. Причем сам поспешил скрыться.
Потому что скромный очень. И уверен, что как скопит ещё деньжат, то ещё кому нибудь отдаст. А многие ли белые на такое способны... А здесь вот...доказательство налицо.
Потому что скромный очень. И уверен, что как скопит ещё деньжат, то ещё кому нибудь отдаст. А многие ли белые на такое способны... А здесь вот...доказательство налицо.
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А ещё чёрнявенькие бразарс бабушек через дорогу переводят.
Но, мне понравилось, клёвый стёб