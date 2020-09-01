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Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование

Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 06:09
Сообщество : Юмор
Метки: Филантроп   благотворитель   делает   пожертвование   чернокожий   
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Посмотрел ролик и был растроган. Почему то в сети сложилось мнение, что чернокожие зачастую занимаются криминалом, что они живут на пособиях целыми семействами. Не хотят работать и так далее... Вот и нынешние погромы, происходящие в США, случаи мародерства, грабежей магазинов... Их нам показывают по ТВ. И обвиняют во всем пресловутое движение BLM...

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Метки: Филантроп   благотворитель   делает   пожертвование   чернокожий   
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9  комментариев
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482
Павел 3 часа назад
Про реверс видео не слыхал? Не?
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Anna Павел 2 часа назад
капитан очевидность?
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4k
Александр Полчаса назад
Постановка!
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1k
ALEX Час назад
К сожалению у нас в России таких "филантропов" тоже много.
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980
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Автор, давай еще добрых дел от нигги
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188
Feropont 2 часа назад
Вот она, добрая душа дяди Тома.
А ещё чёрнявенькие бразарс бабушек через дорогу переводят.

Но, мне понравилось, клёвый стёб
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411
Walter White 3 часа назад
Сразу возникает вопрос :откуда же чёрный филантроп взял эту кучу бабла?
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Иван Кемеров

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