Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы»

Госкорпорация «Росатом» рассекретила уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной бомбы. «Царь-бомба», она же «Кузькина мать», она же «Иван» - водородная бомба мощностью 50 миллионов тонн, была испытана 30 октября 1961 года на острове архипелага Новая Земля. В этом 40-минутном ролике вы увидите весь процесс подготовки к испытанию, уникальные кадры самого взрыва и его последствий. Запасайтесь поп-корном - будет очень интересно и познавательно
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Метки: Кузькина мать СССР Царь-Бомба видео война история
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Оружие сдерживания - это понятно. Но как же это тупо - такие испытания в атмосфере.