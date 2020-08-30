Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы»

Госкорпорация «Росатом» рассекретила уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной бомбы. «Царь-бомба», она же «Кузькина мать», она же «Иван» - водородная бомба мощностью 50 миллионов тонн, была испытана 30 октября 1961 года на острове архипелага Новая Земля. В этом 40-минутном ролике вы увидите весь процесс подготовки к испытанию, уникальные кадры самого взрыва и его последствий. Запасайтесь поп-корном - будет очень интересно и познавательно