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Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы»

Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы» (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 11:41
Сообщество : СССР
Метки: Кузькина мать   СССР   Царь-Бомба   видео   война   история   
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Госкорпорация «Росатом» рассекретила уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной бомбы. «Царь-бомба», она же «Кузькина мать», она же «Иван» - водородная бомба мощностью 50 миллионов тонн, была испытана 30 октября 1961 года на острове архипелага Новая Земля. В этом 40-минутном ролике вы увидите весь процесс подготовки к испытанию, уникальные кадры самого взрыва и его последствий. Запасайтесь поп-корном - будет очень интересно и познавательно

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Метки: Кузькина мать   СССР   Царь-Бомба   видео   война   история   
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11  комментариев
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25k
Игорь 3 часа назад
Я понимаю гордость за достижения и идеологическую накачку, но блин смотря на это не понятен такой бодрый и захлебывающийся от восторга голос за кадром.
Оружие сдерживания - это понятно. Но как же это тупо - такие испытания в атмосфере.
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8k
Сережа Час назад
Новая земля это не остров, а архипелаг.
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12k
Minos Автор поста Сережа 36 минут назад
Спасибо за уточнение. Исправлено.
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3k
Dmitry_61rus 4 часа назад
Долбануло знатно, но меня удивляет качество съемки. Даже запуск первого человека в космос и то качество видео хуже намного.
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11k
робт Dmitry_61rus 3 часа назад
а ты видел оригинал запуска гагарина?
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