Заколдованная лестница на реалити-шоу

Вместо камеры нужно было поставить перила...
Реалити шоу без сценария! 5 человек (3 парня и 2 девушки) находятся в изолированном от благ цивилизации доме. Вся их жизнь транслируется 24/7.
А тут подборка самых эпичных падений с реалити-шоу Sosed TV
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