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Заколдованная лестница на реалити-шоу

Заколдованная лестница на реалити-шоу (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 августа 2020 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Sosed TV   алкоголь   боль   видео   лестница   падение   постановка   реалити-шоу   
558
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Вместо камеры нужно было поставить перила...

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Метки: Sosed TV   алкоголь   боль   видео   лестница   падение   постановка   реалити-шоу   
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9  комментариев
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4k
Nicole White 19 минут назад
Они там обдолбанные все что ли?
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Ntvl 4 секунды назад
походу единственная их задача там, это бухать без остановки
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Andrei 5 минут назад
Так может там не лестница заколдована, а персонажи заколдырены?
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ильдар 8 минут назад
я думаю если бы не эта лестница то шоу затухла ещё в начале
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3k
Едондер пуп 11 минут назад
Смотреть это каждый день? Ну фи! По пятницам надо разбавлять "просто хорошими новостями из России", тогда нормальная пропорция будет))
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10k
[email protected] 12 минут назад
Что, это показывают, и кто-то смотрит???....
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Cornho 37 минут назад
Что это за трындец??
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Мефодий 38 минут назад
а ты забухай - не только посмотришь, но и поучаствуешь.
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