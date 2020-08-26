FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8536 постов • 1093 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Неожиданное появление кита застало детей врасплох

Неожиданное появление кита застало детей врасплох (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 09:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   дети   интересно   кит   лодка   реакция   
108
1
1
Путешествующая по заливу Данманус (графство Корк, Ирландия) семья была застигнута врасплох вынырнувшим из воды острорылым китом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   встреча   дети   интересно   кит   лодка   реакция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Viktor 18 минут назад
Ох и опасное это занятие, наблюдать за китами-дельфинами!

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта Будущая звезда мирового гольфа Будущая звезда мирового гольфа Несколько поколений отцов под одной крышей Несколько поколений отцов под одной крышей Пушистой охотнице улыбнулась удача Пушистой охотнице улыбнулась удача Сила воли и сладости: девочки поборолись с желанием съесть конфеты втайне от мамы Сила воли и сладости: девочки поборолись с желанием съесть конфеты втайне от мамы Неожиданная реакция мальчика на розыгрыш Неожиданная реакция мальчика на розыгрыш
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496162



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве
0
57
15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
0
232
В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
2
15
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
0
259
В Беларуси детей поставили в "Цепь покаяния"
Уникальный водонепроницаемый смартфон Blackview BV4900 всего за $ 85.79
Уникальный водонепроницаемый смартфон Blackview BV4900 всего за $ 85.79
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#интересное#в мире#россия#люди#сша#врачи#дети
#прикол#факты#авария#забавно#кино#навальный#природа#шоу бизнес#девушка#автомобили
#юмор#история#дтп#картинки#подборка#авто авария#спорт#актеры#девушки#автоприкол

На что жалуетесь?

Вернуться