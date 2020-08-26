Неожиданное появление кита застало детей врасплох

Со слов главы семьи, следящим за передвижением дельфина, неожиданное появление огромного морского млекопитающего, вынырнувшего из пучины с открытой пастью, стало полной неожиданностью для всех.



«Я снимал дельфина, плывущего под лодкой, когда из ниоткуда появилась набитая килькой пасть кита Минке. Мы все испугались, но дети, пережив неожиданную встречу, настояли на том, чтобы продолжить морскую экскурсию», - написал в комментарии автор видео.



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