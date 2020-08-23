Помните того ефрейтора ССО РФ

Силы были явно не равны — боец из Саратовской области отражал атаку 40 игиловцев. Группа ССО, в которую входил ефрейтор, была совсем небольшой — 4 или 5 человек, рассказал Владимир Путин и добавил, что они выполняли задачи по наводке российской авиации. В ходе боя одна пуля попала Денису Портнягину в шлем, вторая — в пулемёт, который заклинило, но Денис продолжал отражать атаку врага гранатами.
Да что там, эти оккупанты сами же своих ликвидируют) или люди реально думают, что если одно российского оккупанта окружили допустим 5 игиловцев, то он обязательно вызывает огонь на себя, а не истребитель пускает цинично ракету чтобы убить 5 игиловцем жертвуя всего лишь одним неопытным куском мяса, а его родакам обязательно нассут в уши какой он был герой)
наемники олигархов - позор любой страны.