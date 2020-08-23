FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео В США полицейские застрелили грабителя, он оказался... Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве 15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве Люди и лица Люди и лица 23 жестокие фотографии из преступного мира Нью-Йорка прошлого века 23 жестокие фотографии из преступного мира Нью-Йорка прошлого века Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? Убойные винтовки, которые могут пробить даже танк Убойные винтовки, которые могут пробить даже танк Улыбка и мужество: стюардессы, которые совершили подвиг во имя жизни людей Улыбка и мужество: стюардессы, которые совершили подвиг во имя... Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где никто не ожидал Рыжие и пушистые: 17 раз, когда люди встречали лису там, где... Неромантичный романтик Неромантичный романтик В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей Умер самый старый мужчина в мире Умер самый старый мужчина в мире Альбом моряка. 30-40-е гг Альбом моряка. 30-40-е гг ФотоВсячина ФотоВсячина Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей, впадающий в два океана Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей,... Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону Как превратить заброшенный задний двор в шикарную лаунж-зону Победа Поветкина нокаутом Победа Поветкина нокаутом Фотоподборка Фотоподборка
Новое > Видео 
Помните того ефрейтора ССО РФ

Помните того ефрейтора ССО РФ (1 видео)

Автор:
23 августа 2020 14:59
Метки: ИГИЛ и терроризм   война   сирия   террористы   

Силы были явно не равны — боец из Саратовской области отражал атаку 40 игиловцев. Группа ССО, в которую входил ефрейтор, была совсем небольшой — 4 или 5 человек, рассказал Владимир Путин и добавил, что они выполняли задачи по наводке российской авиации. В ходе боя одна пуля попала Денису Портнягину в шлем, вторая — в пулемёт, который заклинило, но Денис продолжал отражать атаку врага гранатами.

ФСВНГ РФ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10376



Другие посты автора
Похожее видео
В Подмосковье мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны
В Подмосковье мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны
08:37:23
Подборка роликов от 22.10.2012
Подборка роликов от 22.10.2012
07:45:00
Безотходное производство: что стало с многочисленными немецкими касками после войны
Безотходное производство: что стало с многочисленными немецкими касками после войны
09:53:49
Наши плохому не научат: сирийские солдаты играют в игру "Дай ложкой по голове"
Наши плохому не научат: сирийские солдаты играют в игру "Дай ложкой по голове"
08:26:03
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
Эхо войны: в Севастополе обезвредили мину времен ВОВ весом в тонну
09:54:54
История, которую невозможно повернуть назад
История, которую невозможно повернуть назад
10:56:21
Как менялись стандарты женской красоты в Сирии за последние 100 лет
Как менялись стандарты женской красоты в Сирии за последние 100 лет
08:43:56
Подрыв старой морской мины времен Второй Мировой Войны
Подрыв старой морской мины времен Второй Мировой Войны
08:51:11
2382
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ИГИЛ и терроризм   война   сирия   террористы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Головасыр коричнештанник 5 часов назад
звук то где после 2.10 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Юрий 2 часа назад
Ни фига себе какие звезды на погонах лейтенанта, у генерала они вообще на погон не поместятся. Любят арабы такие вещи, даже на полевой форме звезды видно за километр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 4 часа назад
Российские спецназеры специального назначения выполняют важную миссию - защищают профит Газпрома в Сирии. Если мерзкие катарцы протянут свой сраный газопровод через Сирию, то профит Газпрома упадет. Господин Миллер не сможет обновить себе яхту, эффективные манаджеры из Газпрома не смогут купить себе виллы, бизнес-джеты, особняки и дворцы в Европе. А это уже настоящая трагедия для России. Без таких ништяков эффективные манаджеры станут работать неэффективно, и Газпром загнется. Россиянены останутся без работы, казна не получит налоги. Так что Вова все правильно делает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Gen Dem 5 часов назад
Вот не лезли бы с своей "дружбой",куда не просят и своим "рЮським миром ",не было бы и горя.У себя попорядок наведите,для начала.А то вор на воре ,в правительстве,а простой народ тупо выживает.Не фига нету,не медицины,не социальных условий,не машиностроения толкового,наука в унитазе,ракетостроение и то скоро загнётся.В общем полная жопа,а вы ещё куда то там лезете и чему то ттам пытаетесь помочь.Помогите себе,в первую очередь,давно пора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
1k
Gen Dem Booharik Час назад
Я тебе ответил на доступно тебе языке.Нормальный же не изучал,верно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197k
Booharik Gen Dem Час назад
Так же, как и ты. Ведь начал всё именно ты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Gen Dem Час назад
Сирия это исконно русская земля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gen Dem Юра Гагарин Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gen Dem Booharik Час назад
Процитируй,пожалуйста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
736
arcush 5 часов назад
Путлера бы туда, с шойгой и прочим думским и кремлевским гавном! Не Сирийцев надо стрелять, а вот этих врагов России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дядя Саша 5 часов назад
Автор, смотри, что выкладываешь, на середине видео пропадает звук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−177
Эльдар Галимов 5 часов назад
Жители своей страны уничтожили напавших оккупантов, что тут комментировать)
Да что там, эти оккупанты сами же своих ликвидируют) или люди реально думают, что если одно российского оккупанта окружили допустим 5 игиловцев, то он обязательно вызывает огонь на себя, а не истребитель пускает цинично ракету чтобы убить 5 игиловцем жертвуя всего лишь одним неопытным куском мяса, а его родакам обязательно нассут в уши какой он был герой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−30
Дрорй пуйлогнид! 5 часов назад
чего поперся туда?
наемники олигархов - позор любой страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Яромиръ Дрорй пуйлогнид! 5 часов назад
...что, так с диареей ходишь? Так тебе домой
...что, так с диареей ходишь? Так тебе домой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Prostovopros 5 часов назад
Подвиг есть - это факт. А вот Путин с Шойгу, когда вводили войска, обещали, что на коротенькую с годик войну и быструю победу над бармалеями. И останутся только базы возможно. Люди гибнут в чужой стране за "дружбу" с сирийским народом уже пять лет. Денег всё это стоит тоже немалых. А в России собираем деньги на лечение детей. И то, что мы там сейчас решаем какие-то стратегические задачи - ложь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
399
MoZaR 5 часов назад
Я наверное сейчас циником буду, но профессия военного предполагает риски быть убитым! И я надеюсь все кто идёт служить после срочки, это прекрасно понимают, быструю войну никто не обещал и её даже в теории не может быть, есть только это не ядерный удар, тем более это ближний восток, там не может быть все быстро, это восток! А по поводу денег нет на лечение детей - это печально, а в какой стране вместо решений геополитических вопросов лечат детей, дайте ссылку на страну?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros MoZaR 4 часа назад
Про другие страны мне не особо интересно. Если вам интересно - гугляните. А вот вам ссылка о происходящих в стране событиях.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Серый MoZaR 4 часа назад
Он не ответит ) Ему куратор потом мивину не выдаст. И у прокладок этих один ответ: ЭТА ДРУГОЕ! А в тех же штатах его хозяев, если глянуть хотя бы твиттер, то там каждый пятый пост со слезами что страховки нет, ребёночка лечить надо, задоньте плиизз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин MoZaR Час назад
ради вяличия державы ничего не жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Плюшкинь Prostovopros 21 минуту назад
В пиндосии 40 млн. нищих, думаю больных детей тоже хватает. Вот бы правильство ихнее урезало бюджет армии и хотя бы половину отдало нищим и детям. Вот было бы хорошо! Сначала бы со своими проблема разобрались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−116
............ 6 часов назад
наемники там служат по своей воле, им за это платят, так что, ничего сверх естественного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gen Dem ............ 5 часов назад
Как и на ДАУнбассе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей Подборка роликов от 22.10.2012 Подборка роликов от 22.10.2012 Подрыв старой морской мины времен Второй Мировой Войны Подрыв старой морской мины времен Второй Мировой Войны История, которую невозможно повернуть назад История, которую невозможно повернуть назад Наши плохому не научат: сирийские солдаты играют в игру "Дай ложкой по голове" Наши плохому не научат: сирийские солдаты играют в игру "Дай ложкой по голове" Как менялись стандарты женской красоты в Сирии за последние 100 лет Как менялись стандарты женской красоты в Сирии за последние 100 лет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Четкий маэстро с района играет на пианино
0
18
Четкий маэстро с района играет на пианино
"Поезд-пуля" Alfa-X
0
9
"Поезд-пуля" Alfa-X
Что реально поется в песне "Мохнатые бл##и"
2
30
Что реально поется в песне "Мохнатые бл##и"
"Они" есть везде
0
51
"Они" есть везде
Американские новости 357
0
0
Американские новости 357
В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку
0
293
В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку
Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси
0
12
Быстро движущийся НЛО засняли в штате Теннесси
Ловля сазана на реке Или с неожиданным финалом
1
31
Ловля сазана на реке Или с неожиданным финалом
Горилла-отец с сыном наблюдают за гусеницей
1
25
Горилла-отец с сыном наблюдают за гусеницей
Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой
0
117
Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой
Популярное
Смешные кадры для поднятия настроения
1
26
Смешные кадры для поднятия настроения
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
1
309
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
﻿
Набирающие популярность
Ленд Лиз - просто цифры
1
103
Ленд Лиз - просто цифры
Почему учебный год начинается 1 сентября?
1
4
Почему учебный год начинается 1 сентября?
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей
Oukitel C21: Helio P60 и современный дизайн по цене менее 7000 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#звери#хищник#забавно#СССР#комментарии#смешные#пандемия
#факты#прикол#природа#красота#люди#кино#автоприкол#общество#сша#навальный
#интересно#юмор#картинки#россия#в мире#новости#искусство#подборка#трагедия#автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться