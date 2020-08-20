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Бассейн с прозрачным дном на 20-м этаже

Бассейн с прозрачным дном на 20-м этаже (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 09:12
Метки: бассейн   видео   канада   прозрачный бассейн   
737
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1
В этом жилом комплексе в Ванкувере есть совершенно необычный бассейн со стеклянным дном. Плавая в этом бассейне, вы будете чувствовать себя так, как будто летите.

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Метки: бассейн   видео   канада   прозрачный бассейн   
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5  комментариев
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6k
Сергей Полчаса назад
Бассейн с прозрачным дном на 20-м этажеПосмотреть
Бассейн с прозрачным дном на 20-м этаже
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2k
Fatima Habiba 10 минут назад
Черпнуть адреналинчику
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11k
Stark Полчаса назад
а снизу то покажите
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8k
Rihovich 45 минут назад
Да уж, похоже водичку часто меняют в этом бассейне...
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183
Юрий Час назад
Я бы непроизвольно пописял бы в бассейне
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