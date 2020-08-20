Бассейн с прозрачным дном на 20-м этаже

В этом жилом комплексе в Ванкувере есть совершенно необычный бассейн со стеклянным дном. Плавая в этом бассейне, вы будете чувствовать себя так, как будто летите.
Искупались бы в таком бассейне?
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Авторский пост
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Метки: бассейн видео канада прозрачный бассейн
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