Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой

Либо у мужика стальные яйца, либо он еще не до конца осознал происходящее.
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Но вообще, хрен бы я полез туда, гори оно всё огнём и баба с её мужем, тоже. Сколько он там стоять собирается? Уступ небольшой, ноги затекут, сам спуститься, а потом с асфальта его соскребут.
Похоже на постанову.
Да и позорно это как-то за окном висеть. Не мужик, а мелкий трахальщик рецедивист.