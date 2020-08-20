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Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой

Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Мужик на стене   вертикальное видео   видео   высота   многоэтажка   
2948
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Либо у мужика стальные яйца, либо он еще не до конца осознал происходящее.

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Метки: Мужик на стене   вертикальное видео   видео   высота   многоэтажка   
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17  комментариев
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4k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
бедный студент из Африки 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Сергей 14 минут назад
Очень интересно как он смог бы пролезть в это окошко и, главное, как он собирается обратно залезать.
Но вообще, хрен бы я полез туда, гори оно всё огнём и баба с её мужем, тоже. Сколько он там стоять собирается? Уступ небольшой, ноги затекут, сам спуститься, а потом с асфальта его соскребут.
Похоже на постанову.
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9k
net 18 минут назад
Если у вас жена и она изменяет вам раз в пять лет, это зашквар, ее надо гнать. Грязная шалава, к которой противно прикасаться. Зато если вы любовник, то вашу женщину постоянно жарит муж. Но почему-то для некоторых это норм))))
Да и позорно это как-то за окном висеть. Не мужик, а мелкий трахальщик рецедивист.
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22k
Carma Warrior net 14 минут назад
Ну, тут уж каждая семья должны сами решить как им жить. Кому-то не понятных давалок в сортирах клуба жарить норм, хотя до них там могло побывать пол города.... Я своей жене еще до свадьбы объяснил, что если чего-то не хватает, то пусть не молчит, а говорит. Бурем решать вопрос. А если пойдёт налево - то сразу пойдёт на*уй во всех смыслах. И даже наличие детей (уже сейчас) не будет помехой.
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100
Евгений Суслов 20 минут назад
Стальные яйца и титановая пластина во всю голову
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3k
Руслан Полчаса назад
Интересно, вот действительно, такое в реальности вообще бывает?))) Кто-нибудь встречался с таким, что бы любовник выскакивал на балкон или может вы любовником были и выскакивали)
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147
Nane First NameLast Полчаса назад
Очередные тик-токеры с постановой. Куда он дальше полезет?
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414
лесная лысоешка Полчаса назад
не понимаю как он пролез через такое маленькое окно и на такой уступ
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53k
Igor 40 минут назад
Классика жанра: муж неожиданно вернулся домой
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3k
rutt Час назад
Прям интересно выжил ли этот [мат] грозный
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23k
Fat Lynx 2 часа назад
Слабак!..
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Первое, что хочется сказать - жить хочется, но посмотрев из дали - пожалуй, ему не хочется жить.
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3k
fin4all lekha-fil Час назад
Тут скорее выбор между двумя видами смерти. :)
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1k
lekha-fil fin4all Полчаса назад
Пожалуй, да.
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1k
SSD 2 часа назад
Это потому, что он не той "головой" думает...если вы понимаете о чем я...
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8k
myymoo SSD Полчаса назад
обратно явно сложнее влезть будет
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