Шоколадные яйца и лже-ппсник: абсурдные кражи этих выходных

А вот предприимчивому выпивохе из Балашихи пришлось за пару бутылок спиртного всё же заплатить. Не помогла даже форма сотрудника ППС. Мужчина, спрятав бутылки в штаны, пытался их пронести мимо кассы, но его уже ждали кассиры. Оказывается, он уже не в первый раз подобным образом приворовывал в этом магазине. После того как продавщица попыталась сфотографировать воришку, он сообщил, что является начальником ППС и сейчас как вызовет полицию.