Шоколадные яйца и лже-ппсник: абсурдные кражи этих выходных

Что движет любителями халявы? То ли клептомания, то ли надежда на «авось пронесёт».
Так, в Краснодаре две девушки поздним вечером решили побаловать себя яйцами, шоколадными. Пока одна из них отвлекала продавщицу разговорами, вторая стоя прямо под камерой видеонаблюдения толкала лакомства в сумку. Но бдительный кассир заметила кражу и вмешалась. Девушки же в долгу не остались и устроили потасовку. Драка за яйца из магазина перетекла на улицу. Удалось ли отобрать неоплаченный товар у ночных любительниц сладенького, к сожалению, неизвестно.
А вот предприимчивому выпивохе из Балашихи пришлось за пару бутылок спиртного всё же заплатить. Не помогла даже форма сотрудника ППС. Мужчина, спрятав бутылки в штаны, пытался их пронести мимо кассы, но его уже ждали кассиры. Оказывается, он уже не в первый раз подобным образом приворовывал в этом магазине. После того как продавщица попыталась сфотографировать воришку, он сообщил, что является начальником ППС и сейчас как вызовет полицию.
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области от этого товарища открестилась, заявив, что данный гражданин никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Да и сам он впоследствии признался, что форму он приобрёл в специализированном магазине. Лже-ППСника привлекут к административной ответственности.
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