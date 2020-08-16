FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2011 постов • 994 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники 
Шоколадные яйца и лже-ппсник: абсурдные кражи этих выходных

Шоколадные яйца и лже-ппсник: абсурдные кражи этих выходных (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 августа 2020 11:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: балашиха   видео   воришки   кражи   краснодар   магазин   сеть   
1571
1
2
Что движет любителями халявы?  То ли клептомания, то ли надежда на «авось пронесёт».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: балашиха   видео   воришки   кражи   краснодар   магазин   сеть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Григорий 2 часа назад
Ой дуры! Было мелкое воровство на уровне шалости, а стал грабеж группой лиц по сговору с применением насилия. За пару шоколадных яиц намотали себе на реальный срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
ddd 36 минут назад
Да нормальный это ППСник)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Arvo Laar 3 часа назад
"...толкала лакомства в сумку." " ... и сейчас как вызовет полицию." Ох, неудоббно, аж!
"...толкала лакомства в сумку." " ... и сейчас как вызовет полицию." Ох, неудоббно, аж!
"...толкала лакомства в сумку." " ... и сейчас как вызовет полицию." Ох, неудоббно, аж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось Краснодарский воришка в стиле Майкла Джексона стащил из магазина колбасу и бутылку водки Краснодарский воришка в стиле Майкла Джексона стащил из магазина колбасу и бутылку водки В Краснодаре прохожие спасли вылезшего из окна двухлетнего мальчика В Краснодаре прохожие спасли вылезшего из окна двухлетнего мальчика Охранник московского магазина устроил драку с посетителями Охранник московского магазина устроил драку с посетителями Крысы устроили себе пир в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге Крысы устроили себе пир в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге В Подмосковье подростки обворовали гипермаркет на 250 тысяч рублей В Подмосковье подростки обворовали гипермаркет на 250 тысяч рублей
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46781



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение
6
95
Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
7
76
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему Владимира Путина называют чекистом?
0
43
Почему Владимира Путина называют чекистом?
Как составить резюме на работу
4
7
Как составить резюме на работу
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось
Первый секс-шоп в мире: как всё начиналось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#забавно#прикольные#сша#люди#спорт#интересное#кошки
#факты#интересно#природа#путешествия#на различный вкус#звери#собака#белоруссия#кино#красиво
#юмор#прикол#картинки#смешные#россия#комментарии#соцсети#домашние животные#кошка#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться