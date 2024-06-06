Трейлер мультфильма "Последний дракон" (2024)

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Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.
Страна: Испания, Китай
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 6 июня 2024
Роли озвучивали: Наоми Янг, Мэйалини Гриффитс, Билл Найи, Энтони Хауэлл, Билл Бэйли, Брендан Койл
Режиссер: Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин
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