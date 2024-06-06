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Трейлер мультфильма "Последний дракон" (2024)

Трейлер мультфильма "Последний дракон" (2024)

Автор:
06 июня 2024 18:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   Китай   Испания   Брендан Койл   билл найи   2014   Сальвадор Симо   Липи Цзяньпин   Наоми Янг   Мэйалини Гриффитс   Энтони Хауэлл   Билл Бэйли   
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Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.

Страна: Испания, Китай

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 6 июня 2024

Роли озвучивали: Наоми Янг, Мэйалини Гриффитс, Билл Найи, Энтони Хауэлл, Билл Бэйли, Брендан Койл

Режиссер: Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   Китай   Испания   Брендан Койл   билл найи   2014   Сальвадор Симо   Липи Цзяньпин   Наоми Янг   Мэйалини Гриффитс   Энтони Хауэлл   Билл Бэйли   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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