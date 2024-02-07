Трейлер фильма "Три мушкетёра: Миледи" (2023)

На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетёра Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д’Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу.
Страна: Франция, Германия, Испания, Бельгия
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 8 февраля 2024
В ролях: Ева Грин, Франсуа Сивиль, Винсан Кассель, Пио Мармаи, Ромен Дюрис, Лина Кудри, Эрик Рюф, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Луи Гаррель, Марк Барбе, Жюльен Фрисон, Алексис Михалик, Патрик Милле, Иван Франек, Тибо Винсон, Камилла Разерфорд, Мишель Клеман, Доминик Валадье, Джеймс Флинн, Габриэль Альмер, Джеймс Флинн, Джаа Смит-Джонсон, Ральф Амуссу, Изабель Кот Уиллемс, Том Куломьер
Режиссер: Мартен Бурбулон
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мрачная лабуда, и ни о чём!
не портите себе настроение просмотром, и не тратьте на это время!
муторный нуар...
я вас предупреждал!
посмотрите лучше дилогию "Три мушкетера / Les trois mousquetaires (1961)", с которой, как я понимаю, и делали знаменитую (в ссср), реплику "Д`Артаньян и три мушкетера (1979)" :)
Пострашнее никого не могли найти?
Но, если верить Дюма, Миледи все же очень красива.
Ева Грин, ИМХО не вписывается.
Хотя после Тереховой и Йовович, не удивляюсь